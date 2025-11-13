Thuế cơ sở 1- tỉnh Thanh Hóa “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh

Vừa qua, Thuế cơ sở 1- tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch 60 ngày cao điểm quyết tâm chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Chiến dịch được phát động với thông điệp: “60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm Hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thu, đảm bảo công bằng, minh bạch trong chính sách thu, đồng thời tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô và hội nhập với nền kinh tế số.

Việc chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai giúp hộ kinh doanh cá nhân hoạt động minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Hộ kinh doanh thực hiện kê khai theo tháng hoặc quý tùy vào doanh thu, dựa trên sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ rõ ràng; bảo đảm cho việc ghi nhận doanh thu và chi phí chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Đồng thời, việc sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang phương pháp kê khai mang lại nhiều lợi ích, như: nâng cao uy tín với khách hàng, xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại, góp phần hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý cũng như trong công tác quản lý thu.

Ngay trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, Thuế cơ sở 1 đã đồng loạt ra quân thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”; chủ động tiếp cận và hướng dẫn trực tiếp từng hộ kinh doanh các nội dung: Kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ; đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm theo quy định; kê khai, nộp thuế điện tử tại các ứng dụng ngành thuế; theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ...

Thuế cơ sở 1 phấn đấu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan Thuế; đảm bảo 100% số hộ đủ điều kiện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước ngày 20/12; đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo hỗ trợ 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi; xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24 giờ...

Khánh Phương