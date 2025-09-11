Thúc đẩy các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) và bàn giải pháp bảo đảm cung cấp điện thời gian tới.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Công Thương cho biết, ngay sau khi được phê duyệt, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và đôn đốc triển khai. Đến nay, nhiều dự án nguồn và lưới điện trọng điểm đã hoàn tất thủ tục, sẵn sàng mời thầu hoặc khởi công. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát quỹ đất, hạ tầng và cập nhật vào quy hoạch tỉnh để đồng bộ hóa với quy hoạch điện quốc gia. Bên cạnh đó, hệ thống truyền tải điện tiếp tục được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai tại nhiều tỉnh, tập trung vào các trạm biến áp 220-500 kV và các tuyến đường dây đấu nối, nhằm giải tỏa công suất nguồn điện mới, tăng cường tính ổn định hệ thống.

Bộ cũng nêu một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai các dự án trên các lĩnh vực chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; về bảo lãnh Chính phủ...

Hội nghị được kết nối trực tuyêntới các điểm cầu.

Điển hình như, đối với các dự án LNG quy mô lớn, nhiều nhà đầu tư chưa mặn mà tham gia do lo ngại về cơ chế hợp đồng mua bán điện (PPA) và cam kết sản lượng điện tối thiểu dài hạn (Qc). Nhiều dự án năng lượng tái tạo chậm tiến độ vì quy trình lựa chọn nhà đầu tư còn phức tạp, phải đấu thầu khi có từ hai nhà đầu tư quan tâm trở lên, nhưng khung pháp lý chưa rõ ràng, cách áp dụng còn khác nhau giữa các địa phương. Ngoài ra, tình trạng nhiều dự án nguồn và lưới điện chưa khớp với quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại địa phương cũng làm chậm tiến độ thực hiện.

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho giai đoạn tới, Bộ Công Thương kiến nghị đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng. Cụ thể, với giải pháp về chính sách pháp luật, Bộ kiến nghị sửa đổi Luật Quy hoạch, trong đó quy định chính sách về điều chỉnh quy hoạch linh hoạt. Sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng bỏ quy định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quy định cơ chế thông thoáng và thủ tục đơn giản trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; Bộ cũng kiến nghị sửa đổi đồng bộ một số điều tại Luật Đất đai và Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã rà soát các Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực (Nghị định số 56/2025/NĐ-CP, Nghị định số 57/2025/NĐ-CP, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, Nghị định số 61/2025/NĐ-CP) và đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai.

Bộ cũng đề xuất đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ và tăng quy mô điện mặt trời tập trung có kết hợp pin lưu trữ; đẩy sớm tiến độ một số nguồn điện mặt trời tập trung có kết hợp pin lưu trữ giai đoạn 2031 - 2035 vào trước năm 2031; đề xuất chuyển nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh, nơi có trạm gom công suất hoặc điểm đấu nối tiếp bờ để rút ngắn thủ tục; tăng quy mô nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, đặc biệt cho khu vực phía Bắc, nhưng cần tính toán kỹ quy mô, bảo đảm kết nối lưới điện an toàn và tin cậy.

Đối với các dự án nhiệt điện khí LNG, Bộ Công Thương kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn (Qc) để bảo đảm tính khả thi trong thu xếp vốn vay, giúp dự án sớm được triển khai. Đồng thời, cần có cơ chế phù hợp để nhà đầu tư chủ động thu xếp nguồn ngoại tệ phục vụ nhập khẩu LNG theo hợp đồng dài hạn, qua đó ổn định nguồn cung và giá LNG, gián tiếp góp phần giữ ổn định giá điện. Đây được coi là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng thiếu mặn mà của nhà đầu tư trong các đợt mời thầu vừa qua. Song song, Bộ nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư lưới điện truyền tải, huy động cả nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa, nhằm đảm bảo sẵn sàng hạ tầng đấu nối, truyền tải cho các nguồn điện mới trong tương lai, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2035, Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW và 45 dự án lưới điện. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát quỹ đất, hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật, bổ sung đồng bộ vào các quy hoạch có liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn. Hiện nay, các dự án nguồn điện quy mô lớn tại Thanh Hóa tập trung vào nhóm dự án LNG, thủy điện, điện mặt trời và xử lý rác phát điện. Tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành có chức năng chủ động làm việc với các nhà đầu tư quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 7 dự án lưới điện truyền tải cũng đang được Tổng Công ty Truyền tải Quốc gia triển khai. UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cập nhật quy hoạch, đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục then chốt.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời, yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp khó khăn, vướng mắc về thể chế; đề xuất giải pháp cụ thể cho các dự án cấp bách trình Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

“Nguyên tắc điều hành là vừa bảo đảm đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo, đồng bộ giữa nguồn, lưới, lưu trữ, phù hợp điều kiện từng vùng, miền”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, nhiều dự án quy mô lớn đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhưng chậm triển khai, chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, không triển khai theo cam kết.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 rất cao, việc bảo đảm an ninh năng lượng phải đi trước một bước, gắn với phát triển hạ tầng truyền tải đồng bộ. Đồng chí yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện LNG, năng lượng tái tạo, song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, có chế tài đủ mạnh để để nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực năng lượng; chủ động triển khai các công việc, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quy chế phân cấp; với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần chủ động báo cáo, đề xuất, không để chậm trễ tiến độ triển khai các dự án.

Nhanh chóng cập nhật các quy hoạch nguồn điện, lưới điện đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành khác; triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; chủ động xây dựng các chương trình trong thẩm quyền nhằm khuyến khích phát triển các nguồn điện gió, điện mặt trời theo cơ chế mua bán trực tiếp nhằm chủ động nguồn điện tại chỗ.

