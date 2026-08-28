Thủ tướng Thái Lan thị sát, đánh giá khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân Hoàng gia

thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã trực tiếp thị sát hoạt động huấn luyện và diễn tập của Hải quân Hoàng gia tại vịnh Thái Lan, trong đó có các nội dung về tác chiến, sử dụng hệ thống không người lái và ứng phó thảm họa. Sau chuyến kiểm tra, ông đánh giá lực lượng hải quân nhìn chung đã sẵn sàng nhưng cảnh báo nhiều trang thiết bị đang dần hết hạn, cần được thay thế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trực tiếp thị sát hoạt động huấn luyện và diễn tập của Hải quân Hoàng gia tại vịnh Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Theo đó, thủ tướng Anutin ngày 27/8 đã đến khu vực phía bắc vịnh Thái Lan và Khu vực Huấn luyện hải quân số 15 tại Sattahip, tỉnh Chon Buri, để kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân Hoàng gia.

Sau khi tới căn cứ U-Tapao, ông duyệt đội danh dự trước khi di chuyển bằng trực thăng tới tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet đang hoạt động ngoài khơi. Tại trung tâm chỉ huy tác chiến trên tàu, Thủ tướng được báo cáo về tình hình và các phương án triển khai lực lượng.

Trong khuôn khổ diễn tập, Thủ tướng Anutin theo dõi các nội dung bắn pháo, hoạt động hỗ trợ đường không và khả năng sử dụng HTMS Chakri Naruebet làm nền tảng triển khai các hệ thống không người lái.

Hải quân Thái Lan trình diễn nhiều loại máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái phục vụ các nhiệm vụ như giám sát, trinh sát, xác định mục tiêu và tấn công. Theo lực lượng này, việc đưa các hệ thống không người lái vào hoạt động có thể giúp mở rộng phạm vi và thời gian thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giảm mức độ nguy hiểm đối với quân nhân.Đây cũng là một trong những hướng mà quân đội Thái Lan đang quan tâm trong quá trình nâng cao năng lực tác chiến, khi công nghệ không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại.

Hải quân Thái Lan đã trình diễn nhiều loại máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái trong đợt huấn luyện và diễn tập tại vịnh Thái Lan. Ảnh: Amarintv.

Phát biểu sau chuyến thị sát, ông Anutin đánh giá Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhìn chung đã có sự chuẩn bị tốt, song một số vấn đề về trang thiết bị cần được giải quyết, đồng thời cho biết chính phủ và quân đội cần thảo luận về kế hoạch mua sắm trong bối cảnh những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Phát biểu của Thủ tướng cho thấy bên cạnh việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, Bangkok đang đứng trước yêu cầu từng bước hiện đại hóa lực lượng hải quân, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ không người lái, giám sát và tác chiến trên biển.

Thu Uyên

Nguồn: Bangkok Post.