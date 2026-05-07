Thủ tướng Đức: Thế giới đang đối diện một “bước ngoặt mang tính lịch sử”

Giữa lúc xung đột địa chính trị và khủng hoảng cấu trúc đồng thời gây sức ép lên châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng thế giới đang bước vào một “bước ngoặt lịch sử”, đồng thời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh cải cách để thích ứng với trật tự quốc tế đang thay đổi sâu sắc.

Phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Berlin ngày 6-5, Thủ tướng Merz cho rằng Đức và châu Âu đang đối mặt đồng thời với các cú sốc toàn cầu và những vấn đề nội tại kéo dài nhiều năm.

Theo ông, những gì châu Âu đang trải qua không chỉ là một cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính chu kỳ hay những khó khăn cơ cấu đơn lẻ, mà là sự thay đổi sâu sắc của trật tự quốc tế hình thành sau Thế chiến thứ hai.

Ông Merz nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối diện một bước ngoặt mang tính lịch sử”, đồng thời cho rằng giai đoạn ổn định kéo dài suốt 80 năm qua đang bị thách thức nghiêm trọng.

Thủ tướng Đức nhận định châu Âu cần nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới, trong đó các cuộc xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, áp lực kinh tế và những thay đổi trong quan hệ quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Ông cũng kêu gọi người dân Đức ủng hộ các chương trình cải cách của chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu thích nghi với môi trường toàn cầu mới.

Phát biểu của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh Berlin đang thúc đẩy mạnh hơn vai trò chiến lược độc lập của châu Âu, giữa lúc quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều bất đồng liên quan chính sách của Mỹ đối với Iran, thương mại và kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Cùng ngày, ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng đã công bố kế hoạch gồm 6 điểm nhằm cải tổ liên minh châu Âu ( EU), với trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành và rút ngắn thời gian ra quyết định trong các vấn đề đối ngoại và an ninh. Được biết, các đề xuất mới của Berlin phản ánh mong muốn thúc đẩy một EU linh hoạt và hiệu quả hơn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, đồng thời cho thấy Đức đang tìm cách đóng vai trò dẫn dắt mạnh mẽ hơn trong tiến trình cải cách châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn: DW.