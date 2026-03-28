Thủ tướng Đan Mạch bắt đầu “cuộc đua” giữ quyền lực sau thất bại bầu cử

Dù thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vẫn khởi động các cuộc đàm phán hình thành liên minh, tìm cách bảo đảm nhiệm kỳ thứ ba tại vị.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khởi động các cuộc đàm phán hình thành liên minh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mette Frederiksen và Đảng Dân chủ Xã hội hôm 27/3 bắt đầu đàm phán để thành lập chính phủ liên minh, sau khi liên minh hai bên với các đảng Trung dung Moderates và Đảng Tự do cánh hữu Liberals không còn khả năng điều hành sau cuộc bầu cử hôm 24/3. Bà Frederiksen đã chính thức từ chức trước Quốc vương Đan Mạch vào ngày 25/3 vừa qua.

Các nhà phân tích nhận định, kết quả bầu cử phản ánh sự bất mãn của cử tri trước chi phí sinh hoạt tăng cao và sự mệt mỏi với bà Frederiksen sau bảy năm cầm quyền, dù bà được ghi nhận vì đã kiên định trước các đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Greenland.

Việc phải đạt được sự đồng thuận giữa nhiều nhóm nhỏ trong Quốc hội 12 đảng sẽ làm phức tạp các cuộc đàm phán. Hiện bà Frederiksen đã có sự ủng hộ của Đảng Tự do Xã hội và Đảng Xanh Cánh tả, nhưng Đảng Dân chủ Xã hội cần thuyết phục thêm các nhóm khác để duy trì quyền lực.

Đảng Dân chủ Xã hội của bà chịu kết quả bầu cử tệ nhất kể từ năm 1903, chỉ giành 38 ghế trên 179 ghế tại Quốc hội của Đan Mạch – giảm từ 50 ghế – nhưng vẫn là đảng lớn nhất trong Quốc hội. Toàn bộ khối cánh tả của bà Frederiksen giành 84 ghế, nhỉnh hơn khối cánh hữu 77 ghế, nhưng cả hai bên đều thiếu 90 ghế cần thiết để hình thành chính phủ đa số.

Các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ xoay quanh chính sách thuế. Bà Frederiksen đề xuất đánh thuế tài sản với người giàu nhất Đan Mạch, nhưng bị các đảng trung hữu phản đối. Cam kết hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng làm ngành nông nghiệp phản ứng tiêu cực.

Nếu Thủ tướng Frederiksen không xây dựng được liên minh mới, Quốc vương sẽ phải giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho một lãnh đạo đảng khác.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.