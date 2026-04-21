Thủ tướng đắc cử Hungary: Ukraine cần sớm khôi phục đường ống Druzhba

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar kêu gọi, Ukraine sớm khôi phục hoạt động của đường ống dầu Druzhba trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tháo gỡ bế tắc liên quan đến gói hỗ trợ tài chính lớn dành cho Kiev.

Phát biểu với báo giới ngày 20/4, ông Magyar cho rằng, nếu đường ống vẫn đủ điều kiện vận hành, Ukraine cần thực hiện cam kết mở lại tuyến vận chuyển, đồng thời kêu gọi Nga tiếp tục bơm dầu để duy trì dòng chảy. Ông nhấn mạnh, vấn đề này không nên bị sử dụng như một công cụ đàm phán, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất liên quan đến việc đổi dòng chảy dầu lấy hỗ trợ tài chính hoặc tiến triển trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra khi có thông tin Ukraine có thể khôi phục nguồn cung qua Druzhba để đổi lấy việc Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với gói vay khoảng 90 tỷ euro của EU. Gói hỗ trợ này hiện vẫn bị trì hoãn dưới thời Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán, người duy trì lập trường cứng rắn hơn trong quan hệ với Kiev.

Ông Magyar bác bỏ khả năng Budapest nhượng bộ trước sức ép, khẳng định Hungary sẽ không chấp nhận các hành động mang tính ép buộc. Ông cũng cảnh báo Ukraine không nên sử dụng việc mở lại đường ống như một “đòn bẩy” chính trị, cho rằng cách tiếp cận này khó được chấp nhận tại châu Âu.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa có tuyên bố công khai rõ ràng về thời điểm tái vận hành, dù sau đó cho biết đường ống bị hư hại sẽ được sửa chữa và có thể hoạt động trở lại vào cuối tháng 4.

Dự kiến ngày 22/4, các đại sứ EU sẽ họp để xem xét thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết nếu dòng chảy dầu qua Druzhba được nối lại đúng thời hạn.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, EU sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, bất chấp lập trường của Hungary. Ông cho rằng quan hệ Nga-EU khó có thể xấu hơn hiện tại và EU sớm muộn cũng sẽ tìm cách giải ngân cho Kiev.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022, Ukraine đã nhận khoảng 197 tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự từ EU.

Nguồn: Reuters, Euronews, Hungarian Conservative