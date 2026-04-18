Thủ tướng đắc cử Hungary: Đường ống Druzhba có thể hoạt động trở lại vào tuần tới

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar vừa cho biết dòng dầu từ Nga qua đường ống Druzhba tới Hungary có thể được nối lại vào tuần tới, sau thời gian gián đoạn do sự cố.

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar. Ảnh: Euronews

Theo ông Magyar, Tập đoàn dầu khí MOL thông tin rằng, dựa trên trao đổi với các đối tác, hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba - tuyến dẫn dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia qua lãnh thổ Ukraine dự kiến sớm được khôi phục.

Đường ống Druzhba trước đó bị gián đoạn do hư hại sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hồi cuối tháng 1, làm phát sinh tranh cãi giữa Budapest và Kiev. Phía Ukraine cho biết việc sửa chữa cần thời gian, trong khi Hungary và Slovakia cho rằng tiến độ bị kéo dài.

Ông Magyar cũng cho biết lãnh đạo MOL dự kiến làm việc với phía Nga để trao đổi về việc bảo đảm nguồn cung. Theo ông, việc khôi phục hoạt động của đường ống cần đi kèm với cam kết về nguồn dầu ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.

Về chính sách năng lượng, ông Péter Magyar cho biết, chính phủ do đảng Tisza lãnh đạo sẽ tiếp tục duy trì cơ chế giá trần đối với nhiên liệu nhằm hạn chế tác động của biến động giá, qua đó bảo vệ sức mua của người dân và góp phần ổn định hoạt động kinh tế.

Đường ống Druzhba có thể hoạt động trở lại vào tuần tới. Ảnh: Reuters

Hiện Hungary và Slovakia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung năng lượng từ Nga, trong khi Liên minh châu Âu đang thúc đẩy lộ trình giảm dần nhập khẩu năng lượng từ Moscow.

Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nước này sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu nhằm phản đối kế hoạch loại bỏ dần khí đốt Nga vào năm 2027. Bratislava cho rằng, quyết định của EU chưa phù hợp với các nguyên tắc của khối và sẽ đề nghị áp dụng biện pháp tạm thời để đình chỉ quy định này.

Trước đó, EU đã thông qua kế hoạch chấm dứt dần nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên. Diễn biến trên cho thấy vấn đề năng lượng tiếp tục là điểm đáng chú ý trong quan hệ giữa các nước châu Âu và Nga, trong bối cảnh nguồn cung còn nhiều sức ép.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, Reuters, RT