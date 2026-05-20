Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công điện nêu vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới đây là dịp nghỉ Hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em.

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước và công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý trẻ em, học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ Hè./.

Theo TTXVN