Đội nắng mưu sinh mùa dứa chín

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng chục lao động tại các vùng trồng dứa ở Thanh Hóa vẫn miệt mài bẻ, gùi và vận chuyển dứa từ các triền đồi xuống điểm tập kết để kịp tiêu thụ trong chính vụ. Những chuyến hàng nối tiếp rời đồi dứa giữa cái nắng mùa hè tạo nên nhịp mưu sinh nhộn nhịp trên vùng chuyên canh dứa lớn của xứ Thanh.

Video: Lao động đội nắng mưu sinh mùa dứa chín.

Từ trên cao nhìn xuống, những đồi dứa ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa trải dài một màu xanh ngút mắt. Xen giữa những tán lá là sắc vàng của những quả dứa đã vào độ chín, báo hiệu mùa thu hoạch chính vụ.

Dọc các lối mòn men theo sườn đồi, tiếng gọi nhau vận chuyển hàng, tiếng xe tải ra vào cùng nhịp cân dứa liên hồi tạo nên không khí tất bật của mùa thu hoạch.

Gần trưa, nắng càng thêm gay gắt nhưng nhiều tốp lao động vẫn miệt mài làm việc. Người cắt dứa, người phân loại, người gùi từng sọt quả nặng từ vườn xuống điểm tập kết.

Những chiếc sọt đầy nặng từ 50-80 kg được các lao động nam gùi trên lưng, men theo triền dốc để đưa ra xe của thương lái đỗ cách đó hàng chục mét.

Anh Bùi Văn Tướng (42 tuổi), một lao động chuyên gùi dứa thuê nhiều năm nay cho biết, vào cao điểm vụ thu hoạch, mỗi tổ có khoảng 20-25 người làm việc liên tục từ sáng sớm. Trung bình mỗi ngày, một tổ có thể thu hoạch từ 20-30 tấn dứa. Công bẻ và vận chuyển hiện dao động khoảng 500.000-600.000 đồng mỗi tấn.

Lau vội những giọt mồ hôi sau chuyến gùi dứa, anh Tướng chia sẻ, thời tiết nắng nóng khiến công việc trở nên vất vả, mất sức hơn nhiều nên ai cũng phải mang theo nước uống. Làm được một lúc, mọi người lại phải tìm bóng cây nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc.

Không chỉ lao động nam, nhiều phụ nữ địa phương cũng tham gia thu hoạch dứa thời vụ để tăng thu nhập. Chị Lương Thị Dựa (36 tuổi), công nhân hái dứa, cho biết công việc được phân chia khá rõ ràng: nam giới đảm nhận việc gùi và vận chuyển dứa nặng, còn phụ nữ chủ yếu bẻ dứa, lựa quả.

Theo chị Dựa, tùy khối lượng công việc, mỗi lao động có thể kiếm từ 300.000-500.000 đồng/ngày, hôm nhiều việc thu nhập đạt khoảng 700.000 đồng.

Sau khi được vận chuyển xuống điểm tập kết, dứa được thương lái cân và thanh toán ngay tại chỗ. Nhiều xe tải nối nhau chờ lấy hàng để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và một số nhà máy chế biến.

Dù đang vào chính vụ thu hoạch, niềm vui được mùa của nhiều hộ trồng dứa năm nay chưa thật trọn vẹn khi năng suất và giá bán biến động do ảnh hưởng của thời tiết và thị trường tiêu thụ.

Theo bà Lê Thị Hoa, ở tổ dân phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung, thời tiết đầu vụ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn khiến một số diện tích dứa bị úng gốc, ảnh hưởng đến năng suất. Không chỉ sản lượng giảm, giá dứa năm nay cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, gia đình bà Dương Thị Thọ hiện canh tác khoảng 2 ha dứa. Theo bà Thọ, sau khoảng 1,5 năm chăm sóc, cây dứa bắt đầu cho thu hoạch. Năm nay, dứa loại 1 có trọng lượng phổ biến từ 0,7-1,1 kg/quả, hiện được thương lái thu mua với giá khoảng 7.000 đồng/kg, giảm khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, nhiều hộ dân dùng bạt che những diện tích dứa chưa kịp thu hoạch nhằm tránh quả bị rám cháy dưới ánh nắng trực tiếp.

Theo UBND phường Quang Trung, trên địa bàn hiện có khoảng 450 ha dứa, năng suất bình quân đạt khoảng 50 tấn/ha mỗi vụ. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân áp dụng quy trình trồng rải vụ nhằm hạn chế tình trạng dứa chín đồng loạt gây áp lực tiêu thụ và làm giảm giá bán.

Giữa cái nắng bỏng rát đầu hè, những chuyến dứa vẫn liên tục rời đồi. Trên các sườn dốc phủ kín màu xanh, người lao động vẫn lặng lẽ gùi từng sọt quả nặng trĩu, đổi sức lực lấy nguồn thu nhập mùa vụ giữa những ngày nắng gắt miền Trung.

Hoàng Đông