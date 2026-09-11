Thủ tướng Canada để ngỏ khả năng đàm phán thương mại với Mỹ

Trong bối cảnh Mỹ và Canada liên tục áp thuế và các biện pháp cấm nhập khẩu đối với hàng hóa của nhau, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông gần đây đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó để ngỏ khả năng hai bên tiến hành đàm phán.

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 10/9 cho biết vẫn duy trì đối thoại với tổng thống Mỹ Trump, để ngỏ khả năng hai bên tiến hành đàm phán. Ảnh: La Presse canadienne.

Theo hãng tin AP và Reuters ngày 10/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Carney đã tổ chức họp báo và cho biết ông vẫn duy trì đối thoại với Tổng thống Trump. Ông Carney nói: “Tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Trump và chúng tôi cũng đã có các cuộc trao đổi trong những ngày gần đây”. Thủ tướng Canada nhấn mạnh: “Canada luôn sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng”, đồng thời nói thêm: “Tôi tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả Canada và Mỹ. Tôi và đội ngũ của mình đã sẵn sàng”.

Mặc dù vậy ông Carney cũng khẳng định rằng Ottawa có thể áp dụng biện pháp trả đũa khi cần thiết để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp và người lao động Canada. Tuy nhiên, ông cho rằng nước này có thể chưa vội triển khai các biện pháp trả đũa mới đối với những động thái thương mại gần đây của Mỹ, đồng thời đánh giá các biện pháp này là “tương đối hạn chế” so với những bước đi trước đó của Washington. Thủ tướng Carney nhấn mạnh Ottawa vẫn đang đánh giá tác động của các biện pháp mới, trong đó một số mức thuế mới của Mỹ thay thế cho các mức thuế đã được dỡ bỏ trước đó.

Ông Carney cho biết ông ưu tiên chuyển sang củng cố nền kinh tế Canada, thay vì chỉ phản ứng trước từng động thái mới của Tổng thống Trump. Ảnh: The Canadian Press.

Ông Carney cho biết ưu tiên của mình ngày càng chuyển sang củng cố nền kinh tế Canada, thay vì chỉ phản ứng trước từng động thái mới của Tổng thống Trump. Ông nói:“Điều có tác động lớn nhất mà chúng ta có thể thực hiện ở đây là tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát: xây dựng nền kinh tế trong nước, đa dạng hóa thị trường ở nước ngoài và mang lại lợi ích cho người dân Canada”.

Phát biểu được đưa ra 2 ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số sản phẩm sữa, xe máy và phần lớn đồ uống có cồn của Canada, đồng thời tìm cách loại các sản phẩm Canada khỏi những hợp đồng lớn, dài hạn của Chính phủ Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn: AP, Chosun.