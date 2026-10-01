Ông Netanyahu: Còn quá sớm để xác định Iran liên quan vụ tấn công máy bay Flydubai

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết còn “quá sớm” để xác định Iran có liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, đồng thời cho biết Israel có thể tham gia vào cuộc điều tra theo đề nghị của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, khi được hỏi liệu có dấu hiệu cho thấy Iran liên quan đến vụ việc hay không, ông Netanyahu trả lời: “Còn quá sớm để nói”.

Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ theo dõi cuộc điều tra và có thể tham gia quá trình xác định những gì đã xảy ra trên máy bay. Theo ông Netanyahu, sau vụ việc, ông đã trao đổi với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed và nhà lãnh đạo UAE “ngay lập tức đồng ý” để Israel tham gia điều tra. Ông Netanyahu nói Israel “sẽ theo dõi và có thể cũng sẽ tham gia cuộc điều tra”.

Máy bay Flydubai đang thực hiện hành trình từ Dubai tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi xảy ra sự cố trên máy bay. Theo thông tin được công bố, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp mã 7700, sau đó chuyển sang mã 7500 - mã quốc tế được sử dụng để báo hiệu hành vi can thiệp trái phép, trong đó có khả năng máy bay bị không tặc.

Vụ việc xảy ra tại buồng lái, khi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar bị cơ phó tấn công. Theo ông Netanyahu, cơ trưởng bị thương nặng nhưng đã chống trả và tìm cách mở cửa buồng lái. Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó can thiệp, khống chế cơ phó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi ông Smit Machchhar là “người hùng”, cho rằng sự dũng cảm và quyết tâm của cơ trưởng đã góp phần cứu sống nhiều người và ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại thành phố Tabuk của Saudi Arabia. Ông Smit Machchhar được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ việc, trong đó có động cơ của vụ tấn công tại buồng lái và khả năng có những người khác liên quan.

Hiện chưa có bằng chứng được công bố cho thấy Iran có liên quan đến vụ việc. Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu chỉ cho thấy khả năng này đang được để ngỏ trong quá trình điều tra.

Thúy Hà