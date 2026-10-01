Chính trường Hàn Quốc tranh luận về cách xử lý sự cố biên giới với Triều Tiên

Vụ nổ mìn tại khu phi quân sự (DMZ) khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương đang làm nóng tranh luận trong chính trường Seoul . Quân đội Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và chịu trách nhiệm, trong khi Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục nhấn mạnh đối thoại và giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại căn cứ quân sự ở thành phố Gyeryong ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gửi lời kêu gọi trực tiếp tới Bình Nhưỡng nhằm khôi phục niềm tin và tái mở lại các kênh đàm phán sau một thời gian dài gián đoạn. Ông khẳng định chính quyền Seoul sẽ kiên trì thực hiện các biện pháp thực chất để giảm rủi ro đụng độ quân sự giữa hai miền.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Seoul và Bình Nhưỡng tranh cãi gay gắt liên quan đến sự cố nổ mìn tuần trước tại Khu vực Phi quân sự (DMZ) làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc và Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) xác định đây là hành vi vi phạm Thỏa thuận Đình chiến từ phía Triều Tiên.

Ngay sau đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra tuyên bố bác bỏ kết luận điều tra, cáo buộc Seoul dàn dựng vụ việc và đe dọa đáp trả.

Cách tiếp cận này đã trở thành chủ đề tranh luận trong chính trường Hàn Quốc. Các lực lượng đối lập đặt câu hỏi về cách chính phủ xử lý một sự cố mà quân đội đã đưa ra kết luận về nguyên nhân và yêu cầu phía Triều Tiên chịu trách nhiệm. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Lee tiếp tục nhấn mạnh rằng giảm căng thẳng và khôi phục đối thoại là một phần trong định hướng chính sách đối với Triều Tiên.

Tranh luận cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung đồng thời thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng. Trong bài phát biểu ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu củng cố khả năng tự chủ quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và từng bước hướng tới việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cho Seoul.

Sự cố tại DMZ đang đặt chính quyền Hàn Quốc trước hai yêu cầu được thể hiện rõ trong các phát biểu chính thức: duy trì khả năng răn đe và yêu cầu trách nhiệm đối với các hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận đình chiến, đồng thời tránh để căng thẳng leo thang và duy trì khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Vụ việc xảy ra trong lúc quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng, với các hoạt động quân sự và những vụ việc liên quan đường phân giới quân sự tiếp tục thu hút sự chú ý tại Seoul.

Nhật Lệ