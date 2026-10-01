NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động phòng không tại sườn phía Đông, chuyển từ nhiệm vụ tuần tra trên không truyền thống sang một cơ chế phòng không có phạm vi và trách nhiệm rộng hơn. Các máy bay chiến đấu Eurofighter, Rafale, F-16 và F-35 của nhiều nước thành viên NATO đã tham gia hoạt động này tại Litva.

Theo NATO, hệ thống được nâng cấp nhằm đối phó với nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay có người lái, thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và các mối đe dọa từ trên không khác. Từ tháng 7 năm nay, nhiệm vụ “Tuần tra trên không NATO” được đổi tên thành “Phòng không NATO”, đi kèm những trách nhiệm mới và mở rộng phạm vi hoạt động nhằm đáp ứng tình hình an ninh hiện nay.

Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân Đồng minh NATO, Trung tướng Guillaume Thomas, cho biết trong những tháng gần đây, máy bay F-16 của Romania, Rafale của Pháp, F-18 của Tây Ban Nha, máy bay chiến đấu của Italy và F-35 của Hà Lan đã được sử dụng để ứng phó với các UAV xâm phạm không phận các nước đồng minh. NATO cho biết máy bay chiến đấu của Italy triển khai tại căn cứ Siauliai, Litva, đã bắn hạ một UAV xâm phạm không phận nước này ngày 15/9.

Việc mở rộng nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh các nước NATO ở sườn phía Đông tăng cường giám sát và bảo vệ không phận trước nguy cơ từ UAV và các phương tiện bay khác. Theo Trung tướng Thomas, những hoạt động gần đây cho thấy khả năng của các nước đồng minh trong việc phối hợp và phản ứng trước các vụ xâm phạm không phận.

Ngoài ra, NATO cũng đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phòng không. Tuy nhiên, Trung tướng Thomas nhấn mạnh con người vẫn giữ vai trò quyết định trong việc có tiến hành đánh chặn hoặc tấn công một mục tiêu bị xác định là mối đe dọa hay không. Điều này nhằm duy trì sự kiểm soát của con người trong quá trình sử dụng các hệ thống hỗ trợ bằng AI.

Ngọc Liên