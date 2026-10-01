Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho rằng việc mở rộng số ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nhật Bản, có thể làm gia tăng ảnh hưởng mất cân bằng của phương Tây tại cơ quan này. Moscow cũng phản đối đề xuất của Tokyo về xóa bỏ các điều khoản liên quan đến “quốc gia thù địch” trong Hiến chương LHQ.

Theo bà Zakharova, không nên mở thêm ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an cho các nước phương Tây, bởi điều này theo quan điểm của Moscow có thể làm gia tăng ảnh hưởng của “phương Tây tập thể” tại cơ quan gồm 15 thành viên, qua đó ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của Hội đồng Bảo an.

Liên quan nỗ lực của Nhật Bản nhằm trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, bà Zakharova cho rằng Tokyo đang đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự và đi chệch khỏi định hướng hòa bình được thể hiện trong Hiến pháp Nhật Bản. Moskva cho rằng xu hướng này đi ngược lại trật tự quốc tế hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nga trước đó cũng đã công khai phản đối việc trao ghế thường trực cho Nhật Bản và Đức. Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hai nước đang đi theo hướng tăng cường quân sự và tuyên bố Moskva sẽ phủ quyết bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao cho Berlin và Tokyo ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an.

Tokyo bác bỏ những cáo buộc về xu hướng quân sự hóa. Đại diện Nhật Bản tại LHQ khẳng định nước này duy trì chính sách quốc phòng thuần túy, đồng thời cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng xuất phát từ môi trường an ninh ngày càng phức tạp và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Cuộc tranh luận cho thấy cải tổ Hội đồng Bảo an và sửa đổi Hiến chương LHQ tiếp tục là những vấn đề nhạy cảm, gắn với tương quan quyền lực, đại diện khu vực và cách nhìn khác nhau về trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Việc bổ sung thành viên thường trực, cũng như sửa đổi các quy định trong Hiến chương, đòi hỏi sự đồng thuận rộng rãi giữa các quốc gia thành viên LHQ.

Vân Bình