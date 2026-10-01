Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức loại Syria khỏi danh sách các quốc gia bị cấm mua hoặc nhập khẩu vũ khí của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình nới lỏng trừng phạt kéo dài nhiều tháng qua đối với chính phủ mới tại Damascus.

Trong thông báo đăng tải trên Công báo Liên bang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã sửa đổi Quy định Thương mại Vũ khí Quốc tế (ITAR), loại Syria khỏi danh sách các quốc gia chịu chính sách từ chối cấp phép xuất khẩu vũ khí và khí nổ. Quyết định có hiệu lực từ 1/10. Các yêu cầu mua sắm vũ khí từ Syria sẽ được Mỹ xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.

Quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí là bước tiếp theo trong chiến lược từng bước nối lại quan hệ giữa Mỹ và chính phủ lâm thời Syria dưới thời Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa.

Sau khi Syria được đưa ra khỏi danh sách đen ITAR, hiện chỉ còn 7 quốc gia chịu chính sách từ chối cấp phép xuất khẩu vũ khí của Mỹ: Belarus, Trung Quốc, Cuba, Iran, Myanmar, Triều Tiên và Venezuela.

Động thái này thực hiện quyết định được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phê chuẩn ngày 19/8, theo đó cho phép Washington áp dụng khuôn khổ mới đối với hoạt động thương mại quốc phòng liên quan đến Syria.

Tuy nhiên, việc Syria được đưa ra khỏi danh sách nói trên không đồng nghĩa Mỹ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí cụ thể cho Damascus. Các hồ sơ vẫn phải trải qua quy trình cấp phép và đánh giá của phía Mỹ.

Đây là bước mới nhất trong quá trình Washington điều chỉnh chính sách đối với Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024 và chính quyền mới do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu lên nắm quyền.

Trong những tháng qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã từng bước tháo gỡ nhiều biện pháp hạn chế đối với Syria. Washington cũng đã chấm dứt phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Damascus và chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ.

Việc nới lỏng các hạn chế quốc phòng có thể tạo thêm dư địa cho quan hệ Mỹ-Syria trong lĩnh vực an ninh, nhưng mức độ hợp tác thực tế sẽ phụ thuộc vào từng hồ sơ và quyết định cấp phép của Washington.

Nhật Lệ