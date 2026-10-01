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EU - Canada chuẩn bị loạt thỏa thuận mới về thương mại số và khoáng sản quan trọng

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) và Canada dự kiến công bố một loạt thỏa thuận về thương mại số, khoáng sản quan trọng, năng lượng và phòng cháy chữa cháy tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada diễn ra ở Montreal vào cuối tháng 10. Các thỏa thuận được xem là bước cụ thể hóa nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chiến lược trong bối cảnh môi trường thương mại và địa chính trị quốc tế có nhiều biến động.

EU - Canada chuẩn bị loạt thỏa thuận mới về thương mại số và khoáng sản quan trọng

Liên minh châu Âu (EU) và Canada dự kiến công bố một loạt thỏa thuận về thương mại số, khoáng sản quan trọng, năng lượng và phòng cháy chữa cháy tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada diễn ra ở Montreal vào cuối tháng 10. Các thỏa thuận được xem là bước cụ thể hóa nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chiến lược trong bối cảnh môi trường thương mại và địa chính trị quốc tế có nhiều biến động.

EU - Canada chuẩn bị loạt thỏa thuận mới về thương mại số và khoáng sản quan trọng

Theo dự thảo, hai bên dự kiến đạt thỏa thuận về thương mại số nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch số nhanh hơn, an toàn hơn và với chi phí thấp hơn. Hai bên cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh. Đây là bước tiếp nối tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại số EU-Canada được chính thức khởi động hồi tháng 3/2026, nhằm bổ sung cho Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện EU-Canada (CETA).

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác về “khoáng sản quan trọng”. Theo dự thảo, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) sẽ có thể tài trợ cho các dự án khoáng sản quan trọng tại Canada. Đây là lĩnh vực đã được hai bên thúc đẩy trong thời gian qua nhằm xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định và đa dạng hơn.

Năng lượng cũng nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị. Dự thảo tuyên bố chung cho biết EU và Canada sẽ đánh giá các cơ hội mở rộng kết nối năng lượng và tăng cường hợp tác dài hạn. Hai bên cũng đề cập một nghiên cứu khả thi về khả năng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Canada sang châu Âu.

Một thỏa thuận khác được nêu trong dự thảo liên quan tới việc Canada và EU cùng mua 50 máy bay chữa cháy của hãng De Havilland Canada, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2030 để ứng phó cháy rừng. Đây là lĩnh vực hợp tác có tính thực tiễn cao khi cả Canada và nhiều nước châu Âu đều phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng ngày càng lớn.

Đáng chú ý, các cuộc thảo luận về quan hệ EU-Canada diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm những hình thức hợp tác chặt chẽ hơn. Ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU. Thủ tướng Canada Mark Carney hoan nghênh ý tưởng này.

Vân Bình

Từ khóa:

#Canada #Thương mại #Thỏa thuận #Khoáng sản #quan trọng #Phòng cháy chữa cháy #Hội nghị thượng đỉnh #Liên minh châu âu #Quan hệ #Kinh tế

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