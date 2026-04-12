Thủ tướng Benjamin Netanyahu: Chiến dịch của Israel tại Iran “vẫn chưa kết thúc”

Trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang gặp nhau tại Islamabad để thảo luận về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn, trong bài phát biểu tối ngày 11/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến với Iran vẫn chưa kết thúc, và nước này sẽ tiếp tục chống lại chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Ảnh: Jpost.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc, và Israel “vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành nhưng chúng ta có thể khẳng định rõ ràng - Chúng ta đã đạt được những thành tựu lịch sử”. Ông nói thêm rằng “nội bộ lãnh đạo của Iran tồn tại nhiều mâu thuẫn. Kho dự trữ tên lửa của họ đang dần cạn kiệt. Mục tiêu của chúng tôi là làm suy yếu chế độ Iran xuống mức thấp nhất kể từ năm 1979. Tôi có thể liệt kê hàng loạt mục tiêu đã bị chúng tôi phá hủy - ngành thép, sản xuất khí đốt, nhiên liệu, cầu và đường sắt.”

Thủ tướng Israel nói thêm: “Nếu không có các chiến dịch ‘Sư tử Trỗi dậy’ và ‘Sư tử Gầm vang’, Iran đã có bom hạt nhân từ lâu; chúng tôi đã ngăn chặn điều đó” đồng thời cho biết thêm nước này đã tiêu diệt nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran, và hiện nay Iran không còn cơ sở làm giàu uranium nào đang hoạt động.

Ở phần khác của bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel đã nhanh chóng trở thành cường quốc mạnh nhất trong khu vực. Ông cho biết Israel đã thiết lập các vùng đệm ở Gaza, Lebanon và Syria.

Khói bốc lên từ các vụ nổ do hoạt động quân sự của Israel gây ra ở ngoại ô làng Taybeh, miền nam Lebanon, vào ngày 11 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AFP.

Ông Netanyahu cho biết thêm trong vòng một tháng qua, phía Lebanon nhiều lần chủ động tiếp xúc với Israel, tìm cách khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Thủ tướng Netanyahu cho biết phía Israel đã đồng ý với đề xuất này, nhưng phải đáp ứng hai điều kiện tiên quyết: thứ nhất là giải giáp lực lượng Hezbollah; thứ hai là đạt được một thỏa thuận hòa bình thực sự có thể duy trì lâu dài.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết, hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon hôm thứ Bảy, nâng tổng số người chết trong chiến tranh lên 2.020 người, bao gồm 165 trẻ em, gần 250 phụ nữ và 85 nhân viên y tế.

Về phần mình, Hezbollah cho biết họ đã tiến hành một số cuộc tấn công quân sự nhằm vào các vị trí của Israel hôm thứ Bảy, cả trong lãnh thổ Lebanon và ở miền bắc Israel.

Tới nay, các quan chức Israel và Lebanon dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán tại Mỹ vào thứ Ba ngày 14/4.

Nguồn Jpost, Tân Hoa Xã.