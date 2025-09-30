Thủ tướng Ba Lan: Xung đột Ukraine là rủi ro nghiêm trọng nhất mà châu Âu phải đối mặt trong thế kỷ 21

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ là một cuộc chiến tranh khu vực mà đã trở thành rủi ro nghiêm trọng nhất đối với châu Âu và thế giới trong thế kỷ 21.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nêu rủi ro nghiêm trọng nhất với châu Âu trong thế kỷ 21, tại Diễn đàn Warsaw ngày 29/9. Ảnh: RT.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố “nhiệm vụ lớn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là nâng cao nhận thức của xã hội phương Tây”, đồng thời cho rằng xung đột Ukraine là rủi ro nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Ông Donald Tusk cho biết: "Cuộc chiến này cũng là cuộc chiến của chúng ta, và châu Âu cần phải hành động vì lợi ích cơ bản của chúng ta.” Theo Thủ tướng Donald Tusk, nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột thì điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh phương Tây, từ Ba Lan đến Mỹ. Ông cũng kêu gọi "sự đoàn kết và thống nhất" trong EU và NATO.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Tusk cũng đề cập đến kế hoạch “hiện đại hóa quy mô lớn” quân đội Ba Lan, đồng thời kêu gọi huy động cả các xã hội và chính phủ trong EU.

Cùng trong ngày 29/9, thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, châu Âu không còn trong tình trạng chiến tranh, nhưng cũng không còn hòa bình với Nga. Thủ tướng Merz cũng nhắc đến việc gần đây ông ủng hộ kế hoạch của EU nhằm giải phóng các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, cho rằng động thái này có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong 3-5 năm.

Trong diễn biến liên quan, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng Moscow có thể sử dụng máy bay không người lái để tấn công các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu.

Tuyên bố của ông Tajani được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể nhắm vào Italy hoặc các nước châu Âu khác bằng các cuộc tấn công bằng UAV. Ba Lan và Estonia trước đó cũng đã cáo buộc Nga vi phạm không phận điều mà Moscow đã bác bỏ, cho là vô căn cứ.

Thu Uyên

Theo RT