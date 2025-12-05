Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo tỉnh

Sáng 05/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Hòa và đồng chí Vũ Văn Tùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện chi bộ nơi các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đang sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Trần Văn Hòa và Vũ Văn Tùng.

Đồng chí Trần Văn Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Văn Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định niềm tin đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm.

Đồng chí nguyện giữ vững phẩm chất của người đảng viên cộng sản, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Trần Văn Hòa và đồng chí Vũ Văn Tùng vừa được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Trần Văn Hòa và đồng chí Vũ Văn Tùng vừa được trao tặng huy hiệu Đảng.

“Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với công lao và cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị nơi hai đồng chí từng công tác và đang sinh hoạt”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng, với trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của mình, hai đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; thường xuyên quan tâm theo dõi, góp ý để lãnh đạo tỉnh đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Minh Hiếu