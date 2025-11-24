Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hạc Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu của cả tỉnh.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành tuyên truyền, nhắc nhở người dân không buôn bán trên vỉa hè.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công tác quản lý đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan trên địa bàn phường Hạc Thành đã bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả vận hành của mô hình mới. Để khắc phục tình trạng này, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức đợt cao điểm ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Những ngày trung tuần tháng 11/2025, 125 tổ dân phố cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và tiến hành ký cam kết đến các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Sau thời gian tuyên truyền, các lực lượng chức năng tiến hành tổng kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời bố trí lực lượng chốt trực, thường xuyên kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, duy trì nghiêm việc chấp hành sau khi đã giải tỏa, xử lý nhằm tạo mỹ quan đô thị luôn sạch, đẹp. Đợt ra quân kéo dài đến tháng 4/2026, được xem là giải pháp quyết liệt để chỉnh trang đô thị và nâng cao nhận thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị.

Là phường có dân số đông nhất tỉnh nên sau hơn 4 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành đã gặp không ít khó khăn do số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết quá lớn, bình quân 4.500 - 5.000 hồ sơ mỗi tháng. Dù cán bộ, công chức trung tâm đã làm thêm giờ nhưng nhiều tổ chức, công dân vẫn chưa hài lòng vì thời gian chờ đợi lâu, dẫn đến có lúc bức xúc. Để khắc phục tình trạng này, UBND phường Hạc Thành đã có công văn gửi UBND tỉnh xin bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đã được UBND tỉnh thống nhất, dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 11/2025. Đây là giải pháp quan trọng để Hạc Thành thực hiện hiệu quả khâu đột phá về “Xây dựng hành chính công liêm chính, chuyên nghiệp, luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và Nhân dân, trọng tâm là xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công phường hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.

Để đưa dịch vụ - thương mại trở thành một trong những trụ cột chính của nền kinh tế, phường ưu tiên phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ vốn có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như mua sắm, tài chính, ngân hàng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vận tải, vui chơi giải trí, viễn thông... Đồng thời, phát triển mạnh thương mại điện tử, tăng cường quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cùng với chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh tại các chợ cho phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, phường tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị lớn; cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố kinh doanh truyền thống và xây dựng các tuyến phố ẩm thực trên đường Trường Thi, Đào Duy Từ..., tổ chức lại phố đi bộ Phan Chu Trinh gắn với phát triển kinh tế đêm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hạc Thành là phường có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất tỉnh với 6.404 doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2021-2025, chiếm trên 51% tổng số doanh nghiệp của TP Thanh Hóa trước khi sáp nhập. Để phát triển mạnh kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2026-2030 Hạc Thành đặt ra mục tiêu thành lập mới 1.500 doanh nghiệp trở lên. Để hoàn thành mục tiêu lớn này, phường tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp vừa tiếp cận về vốn, đất đai, nhân lực, các chính sách ưu đãi của Nhà nước; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm từ 30 - 50% thời gian giải quyết đối với những thủ tục có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên; đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Là đô thị trung tâm của tỉnh, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và truyền thống lịch sử, văn hóa, phường Hạc Thành đã tập trung khai thác tối đa các tiềm năng để phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững. Với tinh thần chủ động, cùng nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, năm 2025 phường Hạc Thành có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.318 tỷ đồng, đạt 121% dự toán tỉnh giao, 111% dự toán phường giao; một số công trình trọng điểm đã được hoàn thành đưa vào vận hành khai thác, tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị của phường... Kết quả đó là nền tảng quan trọng để Đảng bộ phường Hạc Thành từng bước biến quyết tâm thành hành động và hành động có hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm với vị thế phường trung tâm của cả tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương