Đưa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới

Hôm nay (28/11), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới và khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thời gian qua, MTTQ các cấp ở Thanh Hóa đã đạt được những kết quả to lớn, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ thành quả ấy cho thấy, mặt trận đã tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng toàn dân vào thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động trên địa bàn.

Trong bài viết “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước” mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: ...“Nhờ đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể, từ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến vươn mình thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Ngày nay, trước thời cơ và thách thức đan xen, càng phải củng cố khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt về vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, đều cùng chung một quyết tâm: đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước”...

Thanh Hóa là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, làm việc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI được xác định không chỉ là một kỳ sinh hoạt chính trị sâu rộng để tăng cường sự đoàn kết toàn dân, mà còn thảo luận, thông qua nhiều quyết sách để vận hành hiệu quả tổ chức mặt trận và các đoàn thể xã hội sau sắp xếp. Nhất là, sau đại hội, MTTQ cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, đưa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để mặt trận đồng hành hiệu quả hơn nữa cùng Đảng bộ, chính quyền; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Tuệ Minh