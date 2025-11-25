Thăng Bình lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Với phương châm “lấy người dân là trung tâm phục vụ”, khi bắt tay vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thăng Bình đã tập trung thay đổi lề lối làm việc từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Người dân đến Trung tâm PVHCC xã Thăng Bình giải quyết TTHC.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Thăng Bình vào đầu giờ sáng, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khá nhộn nhịp. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng cán bộ, công chức trung tâm luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ thân thiện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhận kết quả chứng thực văn bằng, chứng chỉ sau 15 phút đăng ký, ông Đoàn Văn Phương, thôn Ngư Thôn Đại Bản, phấn khởi cho biết: “Người dân đến giải quyết TTHC đều được cán bộ, công chức trung tâm tiếp đón niềm nở và hướng dẫn nhiệt tình, đầy đủ các bước lấy phiếu đăng ký giải quyết hồ sơ TTHC, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý hành chính điện tử. Hồ sơ TTHC được giải quyết nhanh gọn, giúp người dân chúng tôi không phải đi lại nhiều lần”.

Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ, ngay từ những ngày đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình đã ban hành các quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân của Trung tâm PVHCC. Đồng thời, lập phương án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ giải quyết TTHC, như: hệ thống lấy số tự động, màn hình tra cứu TTHC, máy tính, máy in, máy scan, bàn quầy, camera, điều hòa, hệ thống mạng tốc độ cao, ghế đợi cho tổ chức và công dân. Đặc biệt là triển khai sửa chữa, cải tạo trung tâm trở thành nơi mọi người dân đều cảm thấy được chào đón.

Hiện nay, Trung tâm PVHCC có 7 cán bộ, công chức, trong đó bố trí 5 cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch - chứng thực, văn hóa - xã hội, kinh doanh, nông nghiệp - môi trường. 100% cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm đều có trình độ đại học, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Bên cạnh việc phối hợp với đoàn thanh niên xã hỗ trợ người dân nhập hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trung tâm còn bố trí cán bộ, công chức luân phiên trực đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời TTHC vào các ngày nghỉ.

Ông Lê Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thăng Bình, chia sẻ: “Xác định cán bộ, công chức tại trung tâm vừa là “người giữ cổng”, vừa giữ vai trò cầu nối đưa chính quyền đến gần dân, vì vậy, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với sử dụng các phần mềm quản lý hành chính điện tử, cán bộ, công chức trung tâm còn kết hợp hướng dẫn, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC. Điều này không chỉ mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, mà còn xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở, phong cách, thái độ ứng xử với tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại trung tâm. Nhờ vậy, quy trình giải quyết TTHC tại trung tâm được tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian chờ đợi. Ví như thủ tục cấp giấy khai sinh, chứng thực hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ chỉ mất 15 phút thay vì nửa ngày như trước”.

Thực hiện Công văn số 325/HCC-HCQT ngày 24/7/2025 của Trung tâm PVHCC tỉnh Thanh Hóa về việc “hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC và thông tin cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm PVHCC trên trang thông tin điện tử”, trong quý III năm 2025, xã đã tiến hành niêm yết công khai 399 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã do UBND tỉnh ban hành; thiết lập banner về niêm yết công khai TTHC và thông tin cán bộ, công chức trung tâm trên trang thông tin điện tử xã Thăng Bình. Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của chính quyền xã đã tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, giảm số lần đi lại.

Từ 1/7 đến 19/11/2025, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 2.782 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn 2.015 hồ sơ, đúng hạn 689 hồ sơ; số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết. Những con số trên không chỉ dừng lại ở kết quả giải quyết TTHC, mà còn là thước đo sự hài lòng của người dân với chính quyền xã Thăng Bình.

Trong tương lai, khi cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ hơn và công nghệ số phát triển toàn diện, Trung tâm PVHCC xã Thăng Bình có thể tích hợp dịch vụ trực tuyến hoàn toàn, người dân chỉ cần ở nhà sử dụng thiết bị di động, máy tính được kết nối internet là có thể giải quyết được các TTHC. Đó sẽ là lúc trung tâm thực sự trở thành biểu tượng của chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Trần Thanh