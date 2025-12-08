Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: Đàm phán với Mỹ “không hề dễ dàng”

Trước thềm tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/12 cho biết, cuộc đàm phán gần đây với phía Mỹ về “kế hoạch hòa bình” mang tính xây dựng, song tiến trình không hề dễ dàng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng ở Washington, D.C. ngày 18/8/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong bài phát biểu tối ngày 7/12, ông Zelensky nói: “Phía Mỹ hiểu được lập trường cơ bản của Ukraine. Cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nhưng không dễ dàng”. Theo kế hoạch, ngày 8/12 theo giờ địa phương, tổng thống Zelensky sẽ gặp và tham vấn với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại Anh. Sau chuyến thăm London, Ông Zelensky cũng sẽ đến Brussels và Rome để tiếp tục tham vấn với lãnh đạo châu Âu.

Đoàn đại diện Mỹ và Ukraine cuối tuần trước đã kết thúc ba ngày đàm phán tại Miami, bang Florida (Mỹ), với trọng tâm là các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Trang tin Axios (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết, thảo luận về vấn đề lãnh thổ đặc biệt khó khăn, khi Nga vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi một số khu vực do Kyiv kiểm soát tại Donbass. Mỹ đang tìm cách đưa ra các đề xuất mới. Một vấn đề then chốt khác là bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine. Một nguồn tin cho hay, hai bên đã đạt “tiến triển đáng kể” và đang “tiệm cận” một thỏa thuận, song cần tiếp tục tham vấn để đảm bảo diễn giải thống nhất về bản dự thảo bảo đảm an ninh.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellogg nói rằng nỗ lực chấm dứt xung đột đang ở “10 mét cuối cùng”. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellogg ngày 7/12 cho biết một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine đang “rất gần” và chỉ còn phụ thuộc vào việc giải quyết hai vấn đề lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, Đặc phái viên Mỹ nói rằng nỗ lực chấm dứt xung đột đang ở “10 mét cuối cùng” - phần mà ông mô tả là khó khăn nhất. Theo ông Kellogg, hai vấn đề then chốt còn tồn đọng liên quan đến lãnh thổ - chủ yếu là tương lai của Donbas và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát. Ông Kellogg nói: “Nếu giải quyết được hai vấn đề đó, tôi cho rằng phần còn lại sẽ vận hành tương đối thuận lợi”.

Theo bản kế hoạch hòa bình 28 điểm được công bố trước đó, Nga sẽ được công nhận vùng lãnh thổ Donbas trong khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được chia đôi cho cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này của phía Mỹ không được chấp nhận.

Về phần mình, Điện Kremlin nói rằng cần phải có những thay đổi mang tính “căn bản” đối với một số đề xuất của Mỹ. Truyền thông Nga ngày 7/12 dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov nói rằng Mỹ sẽ phải “thực hiện những thay đổi nghiêm túc, triệt để đối với các văn bản của họ” về Ukraine. Tuy nhiên ông không nói rõ Moscow muốn Washington thực hiện những thay đổi nào. Tuy nhiên ông Ushakov cho biết “các vấn đề lãnh thổ” đã được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và các đặc phái viên của Mỹ tại Moscow vào tuần trước.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters