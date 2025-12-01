Lấp ló nụ cười xuân

Câu chuyện thưởng tết cho người lao động đang thu hút sự quan tâm rất lớn, dù đến ngày 25/12 mới là hạn cuối cùng các sở nội vụ báo cáo với Bộ Nội vụ. Tương tự, nhiều người cũng ngóng hỏi nhau liệu thị trường hoa tết năm nay có sẵn không và đắt tới cỡ nào, dù còn những hơn 2 tháng nữa.

Thưởng tết và chơi hoa xuân luôn đem đến nhiều cảm xúc và có mối quan hệ gắn bó. Chơi hoa tết to, đẹp thì ai cũng muốn nhưng còn phải xem mức thưởng tết thế nào. Nhưng sau tất cả, một tiên lượng xấu cho cả hai là khó để có những cây đào, cây quất đẹp, thậm chí thị trường đào, mai và quất năm nay sẽ rất đắt đỏ sau những đợt mưa bão kinh hoàng trong năm. Tương tự, nhiều doanh nghiệp cũng không đảm bảo được lợi nhuận sau những tác động tiêu cực của thiên tai, nên khó để có những mức thưởng tết với số lượng lớn cho số đông người lao động.

Nhưng không phải vì thế mà người lao động hết hy vọng.

Nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất, tất bật chuẩn bị ký kết các đơn hàng mới. Sự nỗ lực của họ nhằm bù lấp cho những mất mát trong năm. Và dĩ nhiên, sự nỗ lực ấy cũng nhằm tạo ra cơ hội việc làm và cả thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

Tương tự, ở những vùng trồng hoa, cây cảnh truyền thống thuộc các huyện Quảng Xương, Như Thanh, Triệu Sơn cũ, rất nhiều nhà vườn đang nỗ lực để có những gốc đào, luống quất tốt nhất phục vụ thị trường tết. Những nỗ lực của họ không chỉ để tự cứu cái tết cho mình, mà còn góp phần cứu cả mùa xuân sắp tới. Thông thường, những làng hoa, cây cảnh truyền thống ở xứ Thanh đáp ứng khoảng gần 50% thị trường đào, quất tết nội tỉnh mỗi năm.

Dù không có quy định cụ thể về việc doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho người lao động. Và cũng không có quy định nào bắt buộc cứ tết là trong nhà phải có đào, có quất. Nhưng những thứ ấy đã mặc nhiên thành hai thành tố khó có thể thiếu trong dịp này. Đi làm cả năm chỉ trông đồng tiền thưởng để trang trải nhu cầu ngày tết. Tất bật cả năm cũng chỉ mong giây phút thảnh thơi để tạo dáng bên cây quất, cành đào ưng ý. Những thứ đó đã thành nhu cầu tự thân, một sự câu thúc, luôn tồn tại như một loại hình văn hóa doanh nghiệp và văn hóa của nhiều gia đình. Thưởng tết thỏa đáng sẽ khiến người lao động trân quý, gắn bó hơn với doanh nghiệp. Người sử dụng lao động cần thực sự ý thức rằng, người lao động là tài sản lớn nhất của mỗi đơn vị để có sự ứng xử đúng mức.

Còn riêng với người trồng đào, trồng quất, sẽ chẳng có doanh nghiệp nào thưởng cho họ cả, nên họ phải tự nỗ lực để “thưởng” cho mình. Sự chăm chỉ của họ cũng gián tiếp đem những cành hoa, chùm quả thưởng mùa xuân cho đời, cho người. Vậy nên những ngày này ở những vùng trồng đào, quất Xuân Du, Hợp Tiến, Quảng Chính, làng hoa Đông Cương luôn rộn tiếng cười. Tiếng cười đem theo hy vọng những gốc đào, luống quất còn sót lại sau bão lũ sẽ ra hoa, kết trái như ý nguyện. Dẫu rằng còn phải chờ đợi thị trường, nhất là thời tiết từ giờ đến cuối năm âm lịch diễn biến thế nào, nhưng với những gì đang hiện hữu trên cánh đồng, những gì được người sử dụng lao động hé lộ, có thể nói chúng ta đã thấy lấp ló nụ cười xuân. Nụ cười có thể sẽ không tràn đầy như những mùa xuân trước, nhưng ấm áp vô cùng sau những mất mát khó có thể đo đếm được do thiên tai gây ra trong năm 2025.

Tuệ Minh