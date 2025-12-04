Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia
Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Ước tính các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Đối tượng Mai Văn Tới - Chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đầu năm 2023, Mai Văn Tới (sinh năm 2001, thường trú tại khu Yên Hạnh 2, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê văn phòng làm việc và liên hệ với các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, thiết lập đường dây thực hiện lừa đảo. Chúng đã thuê hệ thống sàn giao dịch đầu tư tiền ảo dạng nhị phân JPX ở địa chỉ: http://jpx-exchange.com từ các đối tượng người nước ngoài, rồi chạy quảng cáo, tích cực giới thiệu đây là sàn giao dịch sinh lời nhanh, lãi suất cao.
Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an Thanh Hóa đã tiến hành phá án đồng loạt, làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng, tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 02 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Tuyết Hạnh
