Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia

Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Ước tính các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đối tượng Mai Văn Tới - Chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đầu năm 2023, Mai Văn Tới (sinh năm 2001, thường trú tại khu Yên Hạnh 2, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê văn phòng làm việc và liên hệ với các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, thiết lập đường dây thực hiện lừa đảo. Chúng đã thuê hệ thống sàn giao dịch đầu tư tiền ảo dạng nhị phân JPX ở địa chỉ: http://jpx-exchange.com từ các đối tượng người nước ngoài, rồi chạy quảng cáo, tích cực giới thiệu đây là sàn giao dịch sinh lời nhanh, lãi suất cao.

Các đối tượng khác trong đường dây lừa đảo.

Để tạo niềm tin dụ dỗ nạn nhân sập bẫy, Mai Văn Tới đã trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo qua các bước: dụ dỗ khách đầu tư vào tiền ảo được giao dịch trên sàn, sau đó cài đặt để khách hàng thắng liên tục, rút được tiền khiến nạn nhân tin tưởng. Bước tiếp theo, chúng đưa khách vào nhóm Telegram kín, sử dụng các tài khoản ảo đóng vai chuyên gia để tư vấn khách đầu tư các gói giá trị lớn, rồi đưa ra nhiều lý do như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo... để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nạn nhân.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an Thanh Hóa đã tiến hành phá án đồng loạt, làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng, tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 02 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tuyết Hạnh