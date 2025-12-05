Thanh Hóa triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất

Trong quá trình sắp xếp, ưu tiên dành cơ sở nhà, đất cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác.

(Ảnh minh họa: Phong Sắc)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng vừa ký ban hành Công văn số 21509/UBND-KTTC, ngày 4/12/2025 về việc triển khai thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu, thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 213/CĐ-TTg, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025; các văn bản hướng dẫn, triển khai của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch số 202/KHUBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh.

Trong quá trình sắp xếp, ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục tiêu nêu trên thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (thông qua giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả kinh tế theo đúng quy định của pháp luật, định hướng của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, không để xảy ra thất thoát, lãng phí

Rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý để lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 202/KHUBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc trong việc sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất, tài sản công, các vấn đề liên quan đến quy hoạch phải kịp thời báo cáo các sở quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, các Bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, thực hiện rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan hoặc hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện rà soát điều chỉnh, cập nhật quy hoạch theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; bảo đảm thống nhất giữa các loại quy hoạch và phù hợp với cácphương án sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; công khai thông tin theo tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài chính.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu, đưa các nội dung liên quan vào kế hoạch thanh tra hằng năm, nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

NM