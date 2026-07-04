Thủ tướng Ba Lan: "Những tháng tới sẽ cực kỳ nguy hiểm” đối với an ninh quốc gia

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa đưa ra lời cảnh báo rằng những tháng tới sẽ là giai đoạn “cực kỳ quan trọng và nguy hiểm” đối với an ninh quốc gia, trước nguy cơ Nga và Belarus đẩy mạnh mặt trận chiến tranh lai ghép.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk Ảnh: Yahoo.

Phát biểu trước truyền thông ngày 3/7, người đứng đầu Chính phủ Ba Lan cho biết Warsaw đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi các quốc gia láng giềng thuộc khu vực Baltic liên tục báo cáo về sự gia tăng đột biến của các vụ việc và “hành động khiêu khích” dọc biên giới trong những ngày qua.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh: "Những tháng tới có thể mang tính quyết định đối với vận mệnh an ninh của đất nước. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản mới mang tính leo thang có thể xảy ra".

Theo các nguồn tin từ Cơ quan Biên phòng Ba Lan (PAP) và truyền thông châu Âu, “kịch bản mới” mà ông Tusk lo ngại đang hiện hữu trực tiếp tại biên giới Ba Lan - Belarus. Trong vòng 48 giờ qua, các lực lượng an ninh đã ghi nhận làn sóng vượt biên trái phép gia tăng đột biến với các phương thức tinh vi hơn, bao gồm việc sử dụng thiết bị cắt phá hàng rào chuyên dụng và flycam định vị tầm thấp để né tránh các chốt kiểm soát. Ông Tusk cáo buộc đây là “giai đoạn hai” của chiến dịch sử dụng khủng hoảng di cư nhằm gây bất ổn nội bộ Ba Lan.

Cùng ngày, các quốc gia Baltic gồm Litva và Estonia cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng hệ thống định vị hàng không dân dụng (GPS) tại khu vực Biển Baltic liên tục bị nhiễu loạn và phá sóng trên diện rộng, đe dọa an toàn bay. Thủ tướng Tusk xác nhận ông đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Baltic để đưa ra phản ứng chung mang tính tập thể.

Lực lượng Ba Lan và Litva đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung vào cuối tháng 6 Ảnh: EPA.

Để chuẩn bị cho các tháng cao điểm đối phó với thách thức an ninh, Ba Lan hiện là quốc gia dẫn đầu NATO về tỷ lệ ngân sách quân sự khi chuẩn bị nâng mức chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP. Warsaw cũng đang thúc đẩy siêu dự án mạng lưới “Giám sát sườn phía Đông” vừa được Ủy ban châu Âu đề xuất, đồng thời lên kế hoạch yêu cầu NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối diễn ra tại Ankara vào tuần tới.

Hiện tại, Điện Kremlin và Minsk chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các tuyên bố mới nhất từ phía Ba Lan. Trước đó, Moscow nhiều lần khẳng định việc NATO liên tục quân sự hóa vùng biên giới áp sát Nga mới chính là nguyên nhân trực tiếp làm xói mòn thế cân bằng an ninh tại châu Âu.

Nhật Lệ

Nguồn: Europa Press, Reuters, DW, PAP