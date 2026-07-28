Thủ môn Nguyễn Đình Triệu chia tay CLB Hải Phòng; Trọng tài bắt chung kết World Cup 2026 giải nghệ

Indonesia và Singapore thắng đậm ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026; Andrea Pirlo mất ghế HLV tuyển Italia vì dính líu nhà cái Nga; Juventus đàm phán mượn Joshua Zirkzee, Chelsea bất ngờ theo đuổi Danny Welbeck... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (28/7).

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu nói lời chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã viết tâm thư xúc động trên trang cá nhân để chính thức chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó (2022-2026).

Đình Triệu tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Thủ thành sinh năm 1991 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ đất Cảng - những người đã chắp cánh cho ước mơ chơi ở V.League và khoác áo đội tuyển quốc gia của anh.

Trong suốt thời gian qua, Đình Triệu là trụ cột quan trọng giúp Hải Phòng giành ngôi á quân V.League, đồng thời tỏa sáng để giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất khi cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, trước khi quyết định tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Indonesia và Singapore thắng đậm ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026

Tối 27/7, loạt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 chứng kiến những kết quả thuận lợi cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Baker ghi hai bàn vào lưới Campuchia chỉ sau 15 phút đầu trận. Ảnh: Getty Images

Trên sân nhà Pakansari, Indonesia đã có màn trình diễn bùng nổ khi thắng đậm Campuchia với tỷ số 5-1, nổi bật với cú hat-trick của tiền đạo Baker cùng các pha lập công của Walsh và Raven, qua đó tạo áp lực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, Singapore cũng hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Timor Leste nhờ các bàn thắng của Ilhan Fandi và Ui Yong Song.

Kết quả này giúp Singapore tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, tạo màn chạy đà tâm lý quan trọng trước cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.

Paolo Maldini từ chức, Andrea Pirlo mất ghế HLV tuyển Italia vì dính líu nhà cái Nga

Bóng đá Italia chìm trong hỗn loạn khi huyền thoại Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đồng loạt từ chức Giám đốc kỹ thuật sau khi Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) từ chối bổ nhiệm Andrea Pirlo làm HLV trưởng.

Andrea Pirlo có liên quan đến nhà cái ở Nga. Ảnh: Alamy

Trước đó, Pep Guardiola đã từ chối lời mời, và Pirlo là ứng viên hàng đầu thay thế Gennaro Gattuso. Tuy nhiên, vai trò đại sứ thương mại của Pirlo cho một nhà cái tại Nga đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ giới chức FIGC và chính trị gia nước này.

Sự ra đi của Maldini chấm dứt dự án tái thiết vừa chớm nở, buộc FIGC phải cân nhắc các ứng viên mới như Antonio Conte, Roberto Mancini hoặc Thiago Motta.

Juventus đàm phán mượn Joshua Zirkzee, Chelsea bất ngờ theo đuổi Danny Welbeck

Tiền đạo Joshua Zirkzee đứng trước cơ hội rời MU để gia nhập Juventus trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Zirkzee nhiều khả năng sẽ cập bến Juventus. Ảnh: Sky Sports

Đại diện Serie A đang tích cực đàm phán mượn chân sút người Hà Lan kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng, trong bối cảnh anh không nằm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick và rất hào hứng trở lại môi trường bóng đá Italia.

Xabi Alonso muốn đưa Welbeck về Chelsea. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, Chelsea gây sốc khi đàm phán chiêu mộ cựu tiền đạo MU - Danny Welbeck (35 tuổi) từ Brighton. HLV Xabi Alonso muốn đưa chân sút giàu kinh nghiệm này về Stamford Bridge để tăng cường bản lĩnh thi đấu cho đội hình, dẫu The Blues vẫn đang sở hữu nhiều lựa chọn trên hàng công và tích cực chuẩn bị cho các biến động lực lượng tiếp theo.

Trọng tài bắt trận chung kết World Cup 2026 Slavko Vincic chính thức giải nghệ

Liên đoàn Bóng đá Slovenia (NZS) xác nhận trọng tài Slavko Vincic đã chính thức khép lại sự nghiệp cầm còi đỉnh cao sau 15 năm, ngay sau khi điều khiển thành công trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 19/7.

Trọng tài Slavko Vincic với vẻ mặt nghiêm khắc khi đối diện các cầu thủ Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE

Việc được giao trọng trách bắt chính trận đấu cuối cùng của giải đấu đã khẳng định vị thế của trọng tài 46 tuổi. Trước khi giải nghệ, ông được IFFHS vinh danh là Trọng tài hay nhất World Cup 2026 và nhận giải thưởng Giulio Campanati tại Italy, khép lại hành trình nhiều lần từng cầm còi ở nhiều trận chung kết lớn cấp châu Âu như Champions League và Europa League.

HS