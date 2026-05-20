Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt dưỡng da Nhật Việt Cosmetics trà xanh

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml. Lý do thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Theo công văn số 1840/QLD-MP của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, căn cứ công văn của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa gửi kèm phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan báo cáo lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml. Trên nhãn sản phẩm ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025 và hạn dùng đến ngày 15/9/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh. Sản phẩm được sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt ở TP. Hồ Chí Minh.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hằng (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Thương mại mỹ phẩm Nhật Việt gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt chất lượng, báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6.

Đề nghị Sơ Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành giám sát Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/7/2026.

NM