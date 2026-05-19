Bộ Y tế phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II

Sáng 19/5, Lễ phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II đã được Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong việc xây dựng một môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cuộc thi lần thứ II được phát động trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đột phá trong việc đổi mới hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng và hiệu quả. Việc xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá chính là một trong những hành động thiết thực để thực hiện mục tiêu này.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ, bằng hình thức hấp dẫn, hương vị đa dạng và những thông điệp dễ gây ngộ nhận. Đây không phải là một xu hướng vô hại, mà là một nguy cơ mới dẫn thanh thiếu niên đến lệ thuộc nicotine và các tổn hại sức khỏe lâu dài. Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Vì vậy, cơ sở y tế càng phải đi đầu trong nhận diện, truyền thông, giám sát và ngăn chặn các sản phẩm này.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, một cơ sở y tế không khói thuốc không đơn thuần là nơi có biển cấm hút thuốc. Đó phải là nơi pháp luật được thực thi nghiêm túc, nơi người đứng đầu thể hiện trách nhiệm rõ ràng, nơi mỗi nhân viên y tế là một tấm gương, nơi người bệnh được tư vấn, hỗ trợ cai thuốc; nơi mọi hành vi hút thuốc, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới được nhận diện, nhắc nhở, giám sát bằng sự kiên trì, chuẩn mực và nhân văn.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho hay, Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn 1.700 bệnh viện công lập, 424 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân.

Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng gần 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú. Với mật độ tập trung đông đúc như vậy, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động đối với nhân viên y tế và người dân đến khám, chữa bệnh...

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh các cơ sở y tế trong mọi tình huống, ở mọi thời điểm phải xác định ngăn chặn khói thuốc là nhiệm vụ phải làm, là trách nhiệm tự thân chứ không phải là cuộc thi đua có thời hạn. Một bệnh viện chuyên nghiệp trước hết phải là một bệnh viện sạch bóng khói thuốc lá. Khói thuốc lá không thể tồn tại trong không gian của sự chữa lành, nơi mỗi nhịp thở của người bệnh cần được bảo vệ bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần II là các bệnh viện/viện công lập và tư nhân có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc.

Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ " khongkhoithuocla.vn " sẽ là cổng thông tin duy nhất để các đơn vị đăng ký và nộp bài dự thi. Theo kế hoạch, thời gian đăng ký trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 01/6/2026 đến hết ngày 25/6/2026. Sau đó, danh sách các đơn vị dự thi chính thức sẽ được công bố rộng rãi vào ngày 30/6/2026 để bước vào các vòng chính thức.

Cuộc thi lần I đã thu hút được gần 300 cơ sở y tế tham gia dự thi tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ sở y tế trong toàn quốc về một môi trường xanh sạch không khói thuốc lá.

Cuộc thi lần II được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn quốc.

Theo TTXVN