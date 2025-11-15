Thử cảnh báo khẩn cấp: Bước đi nhỏ gây chấn động lớn của Iran

Iran vừa tiến hành một bài kiểm tra quy mô hệ thống cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động, gửi thông báo thử nghiệm tới các người dùng nhất định. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6 và cho thấy Tehran đang củng cố khả năng phản ứng khẩn cấp trước nhiều kịch bản xung đột.

Một người dân ở Tehran kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động. Ảnh: AFP

Thử nghiệm cảnh báo trên điện thoại: Khi an ninh dân sự trở thành công cụ chiến lược

Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục chìm trong bất ổn sau các vụ không kích, xung đột ủy nhiệm và đối đầu Israel-Iran gia tăng, việc Tehran bất ngờ kích hoạt và thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích an ninh khu vực. Một động thái tưởng như kỹ thuật, vốn nhằm kiểm tra khả năng thông báo sớm tới dân thường, lại trở thành tín hiệu chiến lược mà nhiều chuyên gia đánh giá có sức lan tỏa vượt xa phạm vi nội địa Iran.

Việc gửi cảnh báo khẩn cấp diện rộng cho người dân thường chỉ diễn ra khi quốc gia đối mặt các nguy cơ cao như tấn công tên lửa, chiến tranh không gian mạng hoặc khủng hoảng quy mô lớn. Trong bối cảnh Iran nhiều lần tố cáo Israel chuẩn bị mở rộng hoạt động quân sự, động thái này mang màu sắc “chuẩn bị trước”, thể hiện đánh giá nội bộ rằng rủi ro va chạm trực tiếp đang tăng. Giới phân tích Trung Đông nhận định rằng, thay vì phô trương vũ khí hay điều quân, Iran lựa chọn nâng cấp năng lực bảo vệ dân sự như một chỉ dấu cho thấy họ đang chuyển sang trạng thái “phòng bị chiến lược”.

Sau cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6, Tehran nhận thấy các phương tiện truyền thống chưa đủ để cảnh báo công dân kịp thời, đặc biệt khi các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến lược có thể gây thương vong lớn. Hệ thống cảnh báo trên điện thoại không chỉ nâng cao khả năng thông tin nhanh mà còn đóng vai trò răn đe phi vũ lực: đối thủ hiểu rằng Iran có năng lực quản lý khủng hoảng và bảo vệ dân cư, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong tương lai.

Cuộc thử nghiệm được báo cáo là một phần đánh giá kỹ thuật của hệ thống “cell broadcasting”, công cụ dùng để cảnh báo người dân trong các tình huống khẩn cấp như động đất, lũ lụt hay các mối đe dọa an ninh. Việc chọn kênh di động cho cảnh báo cho thấy Iran muốn xây dựng mạng lưới truyền thông khẩn cấp có khả năng tiếp cận đông đảo dân chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả, chứ không phải kiểu gửi tin nhắn thông thường

Các nhà lãnh đạo Tehran, sau xung đột tháng 6, liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng thù địch tái diễn hoặc mở rộng chiến tranh. Trong bối cảnh này, thử nghiệm cảnh báo khẩn cấp là một bước đi chiến lược , không chỉ để bảo vệ người dân, mà qua đó, Tehran vừa nâng cao khả năng ứng phó nội bộ, vừa gửi tín hiệu đến Israel, Mỹ và các cường quốc khác rằng: Iran không lơ là trước nguy cơ xung đột; Có thể triển khai hệ thống cảnh báo rộng, tạo sức răn đe chiến lược; Sẵn sàng bảo vệ dân thường, ít nhất về mặt thông tin và hướng dẫn ứng phó.

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn dễ bùng phát xung đột, hành động này góp phần tăng cường hình ảnh chủ quyền và năng lực tự vệ, đồng thời nâng tầm chiến lược dân sự thành một phần trong “chiến tranh toàn dân”.

Thách thức trong nội bộ Iran: Điểm yếu về dân sự và an ninh

Việc cảnh báo nhanh chỉ có ý nghĩa nếu người dân có điểm trú ẩn an toàn. Nếu không, hệ thống nào cũng khó đảm bảo hiệu quả thực sự khi đến lúc khẩn cấp.

Theo các báo cáo, Iran vẫn đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt cơ sở trú ẩn dân sự, mạng lưới hầm trú ẩn công cộng tại Tehran rất hạn chế; phần lớn người dân được khuyến nghị lánh nạn tại các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm hoặc tầng hầm tòa nhà. Điều này hé lộ lỗ hổng đáng kể trong khả năng bảo vệ dân thường nếu có tấn công quy mô lớn. Thực tế này từng gây tranh cãi khi trong cuộc chiến hồi tháng 6, các quan chức cấp cao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được sơ tán vào các cơ sở ngầm an toàn, trong khi dân thường không có nơi trú ẩn chính thức.

Tình trạng thiếu nơi trú ẩn phơi bày lỗ hổng trong kế hoạch an ninh dân sự của Iran. Ảnh: Irannewswire

Sự thiếu hụt các hầm trú ẩn công cộng tại Tehran phản ánh một lỗ hổng lâu năm trong chiến lược bảo vệ dân sự của Iran. Mặc dù các cơ quan quốc phòng đã triển khai các hệ thống cảnh báo khẩn cấp, hầu hết người dân vẫn phải dựa vào các công trình tạm thời như đã nêu ở trên. Việc chỉ một số “địa điểm đặc biệt” được trang bị hầm mới, cùng với thiếu minh bạch về vị trí và khả năng sử dụng, khiến khả năng bảo vệ toàn diện dân cư vẫn còn hạn chế.

Lỗ hổng này không chỉ làm giảm hiệu quả của các thông báo khẩn cấp mà còn đặt ra rủi ro an ninh chiến lược, khi khả năng bảo vệ dân sự là một yếu tố quan trọng trong đối phó với các xung đột khu vực hay tấn công bất ngờ.

Cũng có nhận xét rằng việc thiếu hụt mạng lưới hầm trú ẩn công cộng vẫn là điểm yếu, nhưng hệ thống cảnh báo sớm có thể giảm thiểu thiệt hại và tăng thời gian phản ứng, nâng cao năng lực phòng thủ tổng thể.

Nhiều báo cáo quốc tế từng chỉ ra rằng Tehran hầu như không có mạng lưới hầm trú ẩn công cộng hiện đại, trong khi một số thành phố lớn gần như không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn dân sự tối thiểu. Vì vậy, việc thử hệ thống cảnh báo sớm có thể hiểu là bước đi nhằm bù đắp một lỗ hổng chiến lược: khi không thể xây được hầm trú ẩn trong thời gian ngắn, Iran buộc phải tối ưu hóa khả năng thông báo để dân thường có thời gian tự ứng phó. Đây là một lựa chọn “chi phí thấp – hiệu quả chiến thuật cao” trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị phân tán cho nhiều mặt trận.

Diễn tập khẩn cấp tại Tehran: Đòn cân não hay tín hiệu răn đe?

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn tiềm ẩn, cuộc thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại của Iran đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Chính quyền Tehran nhấn mạnh đây là một diễn tập kỹ thuật, không báo hiệu nguy cơ trực tiếp, nhằm củng cố khả năng cảnh báo dân sự và nâng cao chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Các quan chức cam kết sẽ mở rộng phạm vi các cuộc thử nghiệm trong tương lai và thông báo lịch trình qua các kênh chính thức để tăng tính minh bạch.

Người dân Iran có phản ứng đa chiều: một số tỏ ra lo lắng sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel, trong khi nhiều người khác coi đây là biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết cho đất nước, dù vẫn bày tỏ quan ngại về hạn chế hạ tầng trú ẩn công cộng, phải dựa vào tầng hầm hay ga tàu điện ngầm trong tình huống khẩn cấp.

Cộng đồng quốc tế và giới truyền thông nhìn nhận diễn tập như một dấu hiệu Iran tăng cường năng lực phòng thủ dân sự trong bối cảnh căng thẳng với Israel và Mỹ, đồng thời là thông điệp chiến lược nhằm thể hiện sự chuẩn bị cả về quân sự lẫn bảo vệ dân sự.

Các chuyên gia an ninh quốc tế lưu ý động thái giảm phụ thuộc vào GPS của Mỹ, chuyển sang hệ thống Baidu của Trung Quốc, như một bước đi nhằm tăng chủ quyền công nghệ và giảm rủi ro từ các công cụ của nước ngoài.

Nhìn chung, cuộc diễn tập phản ánh Iran đang theo đuổi chiến lược tăng cường khả năng cảnh báo dân sự, bảo vệ công dân và củng cố chủ quyền kỹ thuật số, đồng thời gửi thông điệp cảnh giác rõ ràng đến các đối tác khu vực và quốc tế về mức độ sẵn sàng ứng phó trước các kịch bản xung đột tiềm ẩn.

Thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp của Iran giữa thời kỳ lo ngại chiến tranh là một bước đi mang tính chiến lược, phản ánh hai mục tiêu đồng thời: củng cố năng lực bảo vệ dân sự và gửi thông điệp rắn đến đối thủ. Tuy nhiên, thành công thực tiễn của nó phụ thuộc rất lớn vào việc Iran có thể phát triển mạng lưới trú ẩn dân sự hiệu quả, nếu không, cảnh báo dù sớm đến đâu cũng khó chuyển hóa thành an toàn thực tế. Với việc chuẩn bị như vậy, Iran cho thấy rõ tham vọng không chỉ “sống sót trong thời chiến”, mà còn “sẵn sàng chiến đấu nếu bị đẩy vào tình huống đó”.

Đối với Israel, cuộc thử nghiệm có thể được diễn giải như dấu hiệu Iran dự trù kịch bản leo thang, từ xung đột ủy nhiệm sang đối đầu công khai. Đối với các nước vùng Vịnh, đó là lời nhắc rằng bất kỳ đợt giao tranh nào cũng có thể tràn qua biên giới, biến toàn bộ khu vực thành một “vòng cung rủi ro”. Mỹ, với tư cách là tác nhân an ninh chủ chốt, có thể coi bước đi này là tín hiệu cho thấy Iran đang điều chỉnh tư thế phòng thủ theo hướng dài hạn và bền vững hơn - điều có thể làm phức tạp các nỗ lực răn đe.

Hệ quả chiến lược mở rộng đối với an ninh Trung Đông

Việc Iran thử cảnh báo khẩn cấp cho thấy một xu hướng quan trọng: các quốc gia Trung Đông bắt đầu coi bảo vệ dân thường là một phần của răn đe chiến lược. Khi người dân có khả năng phản ứng nhanh, khả năng chịu đựng của quốc gia trước tấn công cũng cao hơn. Điều này làm thay đổi cách các nước tính toán chi phí - lợi ích của hành động quân sự.

Từ góc độ chiến lược, cảnh báo dân sự thường được xem là bước chuẩn bị cho xung đột. Khi Tehran bật sang chế độ này, Israel có thể cho rằng Iran đang chuẩn bị điều gì đó lớn hơn và phản ứng mạnh quá mức. Trong môi trường vốn nhạy cảm, những động thái không có tính tấn công trực tiếp cũng có thể bị hiểu sai thành dấu hiệu chuẩn bị quân sự.

Tổ chức như WTO, IHR, UN OCHA, hay thậm chí các kênh ngoại giao ngầm đều có thể bị ảnh hưởng khi các quốc gia ưu tiên phòng vệ thay vì hợp tác. Việc Iran tách hệ thống cảnh báo và an ninh dân sự khỏi các cơ chế giám sát quốc tế có thể tạo tiền lệ cho các nước khác hành động tương tự.

Bên cạnh đó, mọi tín hiệu về khả năng chiến tranh Iran - Israel đều tác động trực tiếp tới thị trường dầu mỏ. Việc Iran thử cảnh báo khẩn cấp khiến thị trường đánh giá rủi ro tăng cao, kéo theo khả năng đầu cơ, điều chỉnh nguồn cung và biến động giá. Ở cấp độ rộng hơn, các tập đoàn năng lượng và logistics có thể buộc phải tái đánh giá rủi ro vận hành.

Cuối cùng, thử nghiệm cảnh báo trên điện thoại của Iran là lời nhắc về một thực tế chiến lược: an ninh Trung Đông ngày càng được định hình không chỉ bởi tên lửa, UAV hay lực lượng ủy nhiệm, mà còn bởi khả năng duy trì ổn định dân sự trong bối cảnh khủng hoảng. Khi một quốc gia phải kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp cho hàng triệu dân, điều đó cho thấy “độ nóng” của khu vực đang tiến nhanh tới ngưỡng mới. Đây chỉ là một bước đi nhỏ về mặt kỹ thuật, nhưng lại đang tạo ra những chấn động lớn trên bàn cờ địa - chính trị: nó thể hiện sự thay đổi trong logic phòng thủ của Iran, tác động tới tính toán của Israel, và buộc các cường quốc phải đánh giá lại độ mong manh của cấu trúc an ninh toàn khu vực.

Nhật Lệ

Nguồn: Newsweek, Iran international, Irannewswire