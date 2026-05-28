Quỹ tín dụng nhân dân Lê Lợi thông báo sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-KV7 ngày 07/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 “về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Lê Lợi”;

Quỹ tín dụng nhân dân Lê Lợi (Địa chỉ: Thôn Nam Hoà, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) thông báo sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 13/10/2010 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Lê Lợi như sau:

Sửa đổi vốn điều lệ tại mục 3: Vốn điều lệ của QTDND Lê Lợi là 6.196.200.000 đồng (Sáu tỷ, Một trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).

Quỹ tín dụng Nhân dân Lê Lợi cam kết thông tin thông báo trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Thị Lợi