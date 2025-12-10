Thôn thông minh, người dân được hưởng lợi

Xây dựng thôn thông minh không chỉ là bước tiến về ứng dụng công nghệ mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Đây cũng là nền tảng để hình thành cộng đồng dân cư hiện đại, biết khai thác công nghệ vào hoạt động quản lý địa bàn dân cư, ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả.

Thôn Phủ Lý Bắc có 13 camera an ninh lắp đặt tại khu vực công cộng, trục giao thông chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để hiểu rõ hơn về thôn thông minh, chúng tôi đã đến gặp ông Phạm Văn Cừ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Lý Bắc, xã Thiệu Trung. Thôn Phủ Lý Bắc được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu từ năm 2022 và thôn thông minh năm 2024. Với hơn 2,7 tỷ đồng từ các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh, thôn Phủ Lý Bắc đã có sự thay đổi rõ rệt, nhiều tiện ích góp phần giúp người dân nông thôn tiếp cận gần hơn các ứng dụng công nghệ số.

Vừa mở các ứng dụng điều hành thôn như các nhóm zalo, phần mềm theo dõi camera cho chúng tôi xem, ông Cừ vừa nói: “Tôi và nhiều cán bộ trong thôn thường sử dụng điện thoại để cập nhật tình hình thông tin của thôn, của chi bộ thôn và văn bản mới của xã trên tin nhắn zalo. Nhiều lợi ích lắm! Chẳng hạn như khi triển khai họp chi bộ, các nội dung, giấy tờ mời họp đều gửi lên nhóm để các thành viên nghiên cứu trước, đến lúc họp phát biểu sẽ sâu hơn, trọng tâm vấn đề hơn. Thôn giờ có nhiều “tai, mắt” nhờ 13 mắt camera an ninh tại các trục đường chính, khu dân cư đông người qua lại. Mà tiện nhất là từ khi cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực chiếu sáng, việc quản lý hệ thống điện tự động tiện lợi hơn hẳn, bật/tắt, điều chỉnh đều được thực hiện qua ứng dụng".

Hơn thế, nhà văn hóa lắp đặt wifi tốc độ cao miễn phí, người dân có thể đến nhà văn hóa thôn để truy cập, khai thác thông tin qua mạng. Hơn 70% dân số trong độ tuổi lao động ở thôn Phủ Lý Bắc có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu. Người dân cũng dần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Việc chuyển khoản, quét mã QR đang trở nên phổ biến, tạo nên nét văn minh mới trong giao thương nông thôn.

Mô hình thôn thông minh ở Phủ Lý Bắc góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn xã Thiệu Trung. Địa phương này đang phấn đấu đến năm 2030, mỗi thôn, mỗi lĩnh vực có một mô hình chuyển đổi số tiêu biểu. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh, từ đó thực hiện tốt khâu đột phá về ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa xã trở thành phường vào năm 2030.

Tại thôn Kim Sơn - nơi có hơn 210 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu, mô hình thôn thông minh không phải thành tích hay khẩu hiệu mà đã trở thành tiện ích trong đời sống hằng ngày. Đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu từ năm 2021 và là một trong những thôn đầu tiên của xã được công nhận thôn thông minh vào năm 2023, thôn Kim Sơn đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ vào quản lý cộng đồng.

Trưởng thôn Kim Sơn Lê Văn Tư chia sẻ: “Xây dựng thôn thông minh mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Từ tiếp cận dịch vụ công, nhận thông báo của chính quyền đến giao dịch, buôn bán... tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng qua chiếc điện thoại thông minh”.

Nhờ hoàn thành các tiêu chí của thôn thông minh, hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ. Mỗi gia đình đều có đại diện tham gia vào các nhóm zalo chung của thôn. Chính những nhóm này đã trở thành “đường dây nóng” giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện hơn. Khi thôn cần triển khai nhiệm vụ, chỉ một thông báo gửi đi, người dân đều dễ dàng nắm bắt.

“Khi có công việc cần triển khai, thông báo trong thôn, nhóm zalo chung của thôn trở thành “công cụ” hữu ích. Thậm chí, ngoài đồng có một đám ruộng bị sâu bệnh, bà con cũng quay clip, chụp ảnh đưa lên nhóm để hỏi những người có kinh nghiệm cách phòng, trừ sâu bệnh", ông Tư chia sẻ thêm.

Theo quyết định của UBND tỉnh về bộ tiêu chí thôn thông minh giai đoạn 2024-2025, một thôn được công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng 10 tiêu chí, trong đó nhiều tiêu chí đòi hỏi mức độ ứng dụng công nghệ số cao. Cụ thể, tối thiểu 80% hộ gia đình phải có internet cáp quang, 80% người trong độ tuổi lao động sở hữu điện thoại thông minh, trên 70% được trang bị kỹ năng số cơ bản, 80% có tài khoản thanh toán điện tử. Ngoài ra, 80% người dân trong độ tuổi lao động có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, 100% hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp nhận thanh toán điện tử.

Bên cạnh các tiêu chí về hạ tầng và kỹ năng số, thôn thông minh phải triển khai nền tảng số trong công tác thông tin, tuyên truyền; có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào một trong các lĩnh vực như: an ninh trật tự, sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục, năng lượng, chiếu sáng... Hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, điểm sinh hoạt cộng đồng có wifi, máy tính kết nối internet và hệ thống hội nghị trực tuyến cũng là yêu cầu bắt buộc.

Thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh cho thấy, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 30 thôn được công nhận thôn thông minh. Nhiều nơi bước đầu vận hành hiệu quả các nền tảng số để truyền tải thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ giao dịch thanh toán không tiền mặt, phục vụ sản xuất và đời sống. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định chuyển đổi số nông thôn đang đi đúng hướng và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng thôn thông minh và duy trì hiệu quả các tiêu chí hiện nay còn gặp không ít thách thức. Phần lớn các thôn thông minh mới dừng lại ở việc thiết lập các kênh tương tác qua mạng xã hội, trong khi những tiêu chí mang tính chiều sâu như đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc hay ứng dụng công nghệ trong sản xuất chưa đạt hiệu quả rõ rệt. Việc trang bị máy móc cho điểm sinh hoạt cộng đồng như wifi, máy tính, hệ thống hội nghị trực tuyến hay camera an ninh đều đòi hỏi nguồn kinh phí vận hành, bảo trì thường xuyên. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương nguồn lực còn hạn hẹp, khả năng huy động xã hội hóa không đồng đều, khiến nhiều đơn vị thôn lúng túng trong duy trì hoạt động, dẫn đến việc đầu tư khó phát huy hiệu quả lâu dài.

Bài và ảnh: Việt Hương