Thanh Hóa: Dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ 

Đời sống - Xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/12/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa) đã ban hành Thông báo số 15/TB-BVĐTH về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngày 27/12/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa) đã ban hành Thông báo số 15/TB-BVĐTH về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cán bộ, Nhân dân phường Hạc Thành ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Phan Nga

Theo thông báo, thực hiện Công văn số 786/MTTQ-BTT ngày 26/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về việc hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 28/12/2025.

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa thông báo kết thúc việc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ kể từ ngày 28/12/2025; đồng thời dừng tiếp nhận và thực hiện đóng tài khoản tiếp nhận ủng hộ kể từ 17 giờ 00 phút ngày 31/12/2025.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh đề nghị Ban Vận động cứu trợ các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ theo đúng quy định.

