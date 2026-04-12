Thời tiết Thanh Hóa ngày 12/4: Ngày nắng nóng oi bức, chiều tối có mưa dông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/4, khu vực tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng.

Dự báo chi tiết theo khu vực:

Khu vực đồng bằng, ven biển gồm các địa phương: Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn: Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm thấp nhất 45 – 50%; thời gian nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 17 giờ.

Khu vực trung du, miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa – Hồi Xuân, Bá Thước – Thiết Ống, Cẩm Thủy, Thạch Thành – Kim Tân, Vĩnh Lộc, Lang Chánh – Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn: Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất 40 – 45%; thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ.

Nắng nóng được nhận định có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, cường độ có thể duy trì ở mức gay gắt.

Đáng chú ý, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm giảm thấp kéo dài nhiều ngày không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và quá tải hệ thống điện. Người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời, cần đề phòng các hiện tượng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước

Bên cạnh nắng nóng, trong ngày 12/4, khu vực Thanh Hóa còn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, xuất phát từ các vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực biển và có xu hướng lan vào đất liền.

Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng và dông, lốc, sét đều ở cấp 1.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm; bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng khi di chuyển ngoài trời. Đồng thời, chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, gia cố nhà cửa, chằng chống cây cối, đề phòng dông lốc xảy ra bất ngờ vào chiều tối.

