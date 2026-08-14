Thời tiết ngày 14/8: Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tối, đêm 13/8 và sáng sớm nay, nhiều khu vực như Nậm Hàng 2, Nậm Hàng 1 (Lai Châu); Tân Long, Lao Bảo (Quảng Trị) đã có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường Dào San, Khổng Lào, Nậm Hàng, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ (Lai Châu); Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Lao Bảo, Tân Lập (Quảng Trị).

Trên biển, ngày và đêm 14/8, ở Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Độ cao sóng từ 2-3m.

Ở giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng từ 2-4m.

Bên cạnh đó, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng, trừ Điện Biên và Lai Châu; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Tiếp tục nắng nóng, trừ khu Đông Bắc; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng khu Đông Bắc từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa-Nghệ An chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.​

Theo TTXVN