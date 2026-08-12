Đa dạng các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại xã Tam Thanh

Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, xã Tam Thanh đã triển khai nhiều giải pháp, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân nhằm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Chi hội nông dân bản Thanh Sơn thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân BVMT”, “Nông dân với pháp luật”.

Một trong những điểm nhấn trong công tác BVMT của địa phương là việc thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân BVMT”, “Nông dân với pháp luật” tại Chi hội nông dân bản Thanh Bình. Mô hình phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được phổ biến kiến thức về phân loại rác tại nguồn, xử lý rác sinh hoạt đúng quy định, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, nhiều nội dung thiết thực như bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, hôn nhân và gia đình cũng được lồng ghép tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân. Không chỉ trang bị kiến thức, mô hình còn tạo diễn đàn để hội viên trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công tác BVMT ngay từ cơ sở.

Bà Lục Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thanh cho biết: “Công tác BVMT không phải là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay các tổ chức đoàn thể mà cần sự chung tay của toàn thể Nhân dân. Hội sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả như phân loại rác tại nguồn, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên áp dụng các giải pháp xử lý rác thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn”.

Song song với công tác tuyên truyền, xã Tam Thanh tập trung giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt bằng nhiều giải pháp cụ thể. Trước áp lực lượng rác ngày càng gia tăng, địa phương đang triển khai mở rộng khu xử lý rác tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo định hướng của địa phương, việc mở rộng khu xử lý rác sẽ tập trung toàn bộ rác thải sinh hoạt về một đầu mối, hạn chế tình trạng đổ rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nông thôn. Quá trình quy hoạch được thực hiện theo hướng bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu mùi hôi, nước rỉ rác và những tác động đến môi trường xung quanh.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong phân loại, thu gom và xử lý rác đúng quy định. Chính quyền địa phương xác định, hiệu quả của công tác BVMT chỉ bền vững khi mỗi người dân thay đổi nhận thức và hình thành thói quen giữ gìn môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nâng cao chất lượng môi trường và cảnh quan nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực triển khai nhiều hoạt động gắn phát triển kinh tế với BVMT. Hội đã khảo sát các hộ hội viên để triển khai mô hình chăn nuôi vịt do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ. Qua khảo sát, các hộ cơ bản đáp ứng điều kiện về chuồng trại, nguồn nước và diện tích chăn nuôi, thể hiện tinh thần chủ động tham gia các mô hình phát triển sinh kế gắn với BVMT.

Bên cạnh đó, hội còn hướng dẫn hội viên xây dựng hàng rào xanh, đường hoa, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, trồng rau sạch an toàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Khi người dân được trực tiếp tham gia các mô hình cụ thể, ý thức BVMT được nâng lên rõ rệt. Từ việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, xây dựng các mô hình cộng đồng đến đầu tư hạ tầng xử lý rác và nâng cao nhận thức của người dân, xã Tam Thanh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Trần Hằng