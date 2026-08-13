Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc

Hôm nay (13/8), khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Từ 15/8, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (12/8), khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Thất Khê (Lạng Sơn) 37,1 độ C, Láng (Hà Nội) 37,2 độ C, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 37,7 độ C, Quảng Ngãi 37,3 độ C, Phan Rang (Khánh Hòa) 37,7 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ 15/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc trên và khu vực Trung Bộ thu hẹp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Trên biển, đặc khu Phú Quý hiện có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có lúc có gió mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, trong đêm 12 và ngày 13/8, vùng biển phía Đông khu vực Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 13 và ngày 14/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Nguồn: https://vtv.vn/tu-15-8-nang-nong-dien-rong-o-bac-bo-kha-nang-ket-thuc-10026081217334802.htm