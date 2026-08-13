Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Thanh Hóa

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hoá, trong 3 giờ qua nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển tại khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông cho các thôn/bản thuộc các xã: Bá Thước, Cổ Lũng, Điền Lư, Hồi Xuân, Na Mèo, Phú Lệ, Pù Luông, Sơn Thủy, Thanh Phong, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Thành, Văn Nho, Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, các vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Nghệ An đang di chuyển về phía tỉnh Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến một vài giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên, sau đó lan sang các thôn/bản thuộc các xã: Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Linh Sơn, Luận Thành, Mường Chanh, Mường Lát, Như Xuân, Phú Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lương, Tân Thành, Thanh Quân, Thắng Lộc, Thọ Bình, Thượng Ninh, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du và các xã lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dương Ngân (t/h)