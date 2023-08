Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" tại thị trấn Bút Sơn

Sáng 1-8, Ban chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hoá và Ban Chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) thị trấn Bút Sơn đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là một trong 2 đơn vị được Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hoá chọn làm điểm cấp huyện tổ chức ngày hội.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng hoa chúc mừng thị trấn Bút Sơn.

Dự ngày hội có đồng chí Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hoá cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thị trấn Bút Sơn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng đại biểu, cán bộ và Nhân dân thị trấn Bút Sơn cùng ôn lại ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thị trấn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Bút Sơn, những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Bút Sơn, thường trực là Công an thị trấn đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND ban hành nghị quyết, kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh ngày hội.

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào tiếp tục được đẩy mạnh cả nội dung và hình thức. Riêng trong 7 tháng năm 2023, địa phương tổ chức tuyên truyền 362 lượt trên hệ thống loa phát thanh; 21 cuộc họp; phát 2.200 tờ rơi, treo 23 pano và hàng trăm áp phích tuyên truyền về ANTT; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thị trấn và các trang fanpage trên mạng xã hội của Công an thị trấn và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn.

Địa phương đã xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình như: Mô hình camera an ninh phục vụ hiệu quả công tác giám sát, phòng ngừa đấu tranh vi phạm pháp luật đã trích xuất 46 lượt phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông, kịp thời giải tán 3 nhóm thanh niên tụ tập có nguy cơ xảy ra gây gổ, mất ANTT…

Mô hình “Kết nối Zalo – Vì bình yên cuộc sống” hoạt động hiệu quả, là kênh thông tin truyên thông chính thức của Công an thị trấn Bút Sơn để quản lý, nắm bắt kịp thời thông tin, hình ảnh, phát hiện các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT.

Các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại phố Trung Sơn và phố Vinh Sơn, “Điểm chữa cháy công cộng” tại phố Phú Vinh Tây góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC.

Các đại biểu dự ngày hội.

Lực lượng công an đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng các mô hình tự quản về ANTT và thi đua xây dựng khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói riêng, nhiệm vụ giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội nói chung mà thị trấn Bút Sơn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm biểu dương sức mạnh của toàn dân, là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, thị trấn Bút Sơn cũng như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hoá cần chủ động khắc phục khó khăn, giải quyết các vấn đề vướng mắc, chủ động tổ chức hiệu quả các hoạt động, để từ đó mọi người, mọi nhà thấy được ý nghĩa to lớn của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khơi dậy và phát huy sự đồng lòng của mỗi người dân trong thực hiện phong trào.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố Hoằng Lọc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2 tập thể (Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Trung Sơn và phố Phú Vinh Tây) vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá, thị trấn Bút Sơn cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hoá tặng quà cho thị trấn Bút Sơn - đơn vị điểm cấp huyện tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thành viên Ban chỉ đạo 138 cấp tỉnh tặng quà của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thị trấn Bút Sơn

Dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Hoằng Hoá đã gửi tặng các suất quà cho các gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thị trấn Bút Sơn.

Trước đó, trong ngày 31-7, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hoá, thị trấn Bút Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa các tổ dân phố; hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh diện tử,... tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân thị trấn Bút sơn.

Việt Hương