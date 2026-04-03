Trao huân chương cao quý tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cấp cao

Chiều 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và Huân chương Quân công hạng Nhì tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; tặng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ: Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Lê Thành Long và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; tặng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội (nguyên Bộ trưởng Công Thương); Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo (nguyên Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội); Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ); Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí: Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần-Kỹ thuật; Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những tấm huân chương được trao là sự khẳng định và ghi nhận công lao, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, sự tận hiến của những cán bộ đã dành trọn tâm trí, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời tôn vinh phẩm chất, đạo đức sáng ngời, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, kiên định trước mọi thử thách, luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt chặng đường công tác của mình, các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các cơ quan hữu quan, lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Dù ở bất cứ cương vị nào, trong hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ, không lùi bước trước việc khó, không dao động trước thử thách, giữ vững nguyên tắc, nắm chắc thực tiễn, nhìn xa trông rộng, sáng suốt, quyết đoán, góp phần hoàn thiện những quyết sách lớn đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, giữ vững thế chủ động, củng cố thế và lực, mở ra những động năng mới cho giai đoạn phát triển hiện nay và trong tương lai.

Lễ trao Huân chương không chỉ là dịp tôn vinh những cống hiến xuất sắc, mà còn là dịp để khẳng định một điều có ý nghĩa sâu sắc: mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ý chí quật cường của nhân dân, từ sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí giữ trọng trách trước Đảng, trước Nhà nước, trước nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thay mặt các đồng chí được nhận Huân chương phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ từ sớm, từ xa lợi ích quốc gia-dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong chặng đường mới ấy, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín của các đồng chí là tài sản quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, mong các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng về ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ tiếp nối.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nhìn vào những tấm gương được tôn vinh để thêm tự hào, thêm trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu, chuyển hóa niềm tự hào thành hành động thiết thực, thành kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tận tụy, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh Lễ trao Huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt các đồng chí được nhận huân chương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của cơ quan, đồng chí, đồng đội và nhân dân. Đồng chí khẳng định, phần thưởng cao quý có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở phải luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, người đảng viên, người quân nhân cách mạng trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời, nguyện tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm của mình, đóng góp trong khả năng có thể cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trần Quang Phương khẳng định tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới, từng bước hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nguyễn Hạnh Nguyên - Báo Nhân Dân

