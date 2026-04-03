Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I/2026

Chiều 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I/2026.

Tham dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (HNQT). Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Trong quý I/2026, công tác HNQT được triển khai đồng bộ, có sự hiệp đồng nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, phát huy vai trò tích cực, chủ động hơn trong triển khai các hoạt động HNQT và có nhiều cách làm sáng tạo, ký nhiều cam kết, thỏa thuận, điều ước quốc tế mang lại lợi ích thiết thực; năng lực, hiệu quả ký kết, thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế được nâng cao, tạo động lực đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước.

Tại tỉnh Thanh Hóa, quý I/2026 hoạt động đối ngoại và HNQT tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu. Tỉnh duy trì tốt quan hệ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và kết nối với các địa phương, đối tác quốc tế. Đặc biệt, trong dịp cuối tháng 3/2026, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; tại hội nghị, có 28 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và 14 dự án được ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn gần 4 tỷ USD.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: Tình hình quốc tế dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường, biến động phức tạp. Yêu cầu đặt ra đối với công tác HNQT là phải sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của đất nước. Đồng thời, phải không ngừng phân tích, dự báo, thích ứng chủ động, linh hoạt, hiệu quả với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình quốc tế “biến nguy cơ thành cơ hội”.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực triển khai công tác HNQT, vừa phát triển theo chiều rộng, vừa tăng cường theo chiều sâu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, khả năng, xu thế chung của thời đại, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại và HNQT trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng Nghị quyết về một số định hướng, chủ trương lớn thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; rà soát để cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59 sát với tình hình thực tế, bối cảnh và mục tiêu phát triển mới. Nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng, hiệu quả.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị - an ninh sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển mạnh từ tiếp nhận công nghệ thụ động sang chủ động hợp tác để tiếp cận, làm chủ và từng bước sáng tạo công nghệ mới. Tích cực triển khai đồng bộ hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. Tăng cường rà soát, thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết thời gian qua trên tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”; đồng thời, chủ động góp phần thúc đẩy phía đối tác thực hiện.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về HNQT là đầu mối điều phối, chỉ đạo, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên ngành, liên vùng, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối triển khai HNQT.

Hải Đăng