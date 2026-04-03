Những chiến sĩ “Sao vuông” trên thao trường huấn luyện

Những ngày này, tại thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy phòng thủ (CHPT) khu vực 1 – Triệu Sơn, công tác huấn luyện dân quân tự vệ đang diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, nội dung và phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới, hướng tới nâng cao chất lượng lực lượng ngay từ cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ đang diễn ra sôi nổi, nghiêm túc (Ảnh: Xuân Hùng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)

Giữa cái nắng thao trường, đồng chí Quyền Thị Thanh Lan, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất xã Hợp Tiến đang cùng đồng đội miệt mài luyện tập điều lệnh đội ngũ. Từng động tác quay, bước chân, giơ tay được thực hiện dứt khoát, nhịp nhàng. Rời xa những công việc quen thuộc thường nhật đến với môi trường quân sự với những yêu cầu nghiêm khắc về kỷ luật, tác phong đã giúp Lan và nhiều nữ dân quân khác thay đổi từng ngày, từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến sự tự tin, dứt khoát trong từng động tác. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Quyền Thị Thanh Lan cho biết: “Ban đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ khi tham gia huấn luyện, nhất là các nội dung điều lệnh đội ngũ vì yêu cầu rất nghiêm về tác phong, động tác. Nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình, luyện tập nhiều lần thì tôi đã dần quen và thực hiện tốt hơn. Qua huấn luyện, tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi địa phương cần.”

Đây là năm đầu tiên Ban CHPT khu vực 1 – Triệu Sơn tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi sĩ quan chính quy đảm nhiệm các chức danh quân sự cấp xã. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, ngay từ đầu năm, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đã được triển khai đồng bộ, sát thực tế góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức và điều hành huấn luyện ở cơ sở.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất được tổ chức trong 15 ngày, với đầy đủ các nội dung về chính trị, pháp luật và quân sự. Trong đó, trọng tâm là công tác vận động quần chúng; quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cùng các nội dung cơ bản về quốc phòng, quân sự địa phương.

Không chỉ học tập lý thuyết, trên thao trường, các chiến sĩ “sao vuông” đang say sưa luyện tập các khoa mục điều lệnh đội ngũ , đây là nội dung góp phần xây dựng tác phong chính quy, ý thức kỷ luật. Từ những động tác đơn giản như nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ đến đi đều, đứng lại... đều được luyện tập nghiêm túc, đồng bộ.

Song song với đó, các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh như: bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, thực hành các tư thế vận động trên chiến trường. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ dân quân đang tập làm quen các động tác cơ bản, nhiều chiến sĩ bước đầu còn lóng ngóng chưa thành thạo, nhưng sau khi được cán bộ huấn luyện trực tiếp kiểm tra, phân tích động tác, uốn nắn kịp thời đã nhanh chóng nắm bắt được yếu lĩnh động tác, tự tin tích cực luyện tập.

Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện với kết quả cao nhất, cũng chính là quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy Ban CHPT khu vực 1 – Triệu Sơn. Đảng ủy, Ban CHPT khu vực đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đồng thời trực tiếp tổ chức, điều hành huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế; phát huy tốt vai trò của cơ quan quân sự cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt người chiến sĩ dân quân nơi thao trường không chỉ là dấu ấn của sự rèn luyện, mà còn là minh chứng cho ý chí và tinh thần trách nhiệm. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ đến sự thuần thục trong từng động tác hôm nay, lực lượng dân quân tự vệ đang từng bước trưởng thành, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHPT khu vực 1, Triệu Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định đây là năm đầu triển khai huấn luyện theo mô hình mới, vì vậy đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Nội dung huấn luyện được xây dựng sát thực tế, tăng cường thực hành, bảo đảm cho lực lượng dân quân nắm chắc kỹ năng, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống ngay tại địa bàn”.

Hiện nay, trên địa bàn 166 xã, phường thuộc 5 Ban CHPT khu vực có gần 9 nghìn chiến sĩ dân quân năm thứ nhất đang bước vào mùa huấn luyện với khí thế sôi nổi, nghiêm túc; đến nay đã có 15,1% quân số tham gia huấn luyện theo kế hoạch. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, cùng cách tổ chức linh hoạt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đang từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ, linh hoạt, tổ chức thực hiện chặt chẽ và tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026 sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả vững chắc, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)