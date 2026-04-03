Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 3/4, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Hơn 30 năm phục vụ trong Quân đội, 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Trọng Nhị luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, tác phong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí.

Tại lễ trao tặng, Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nhị. Đồng thời nhấn mạnh: Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào cá nhân, vừa là động lực để đồng chí tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê - Xuân Hùng (CTV)