Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gặp gỡ kiều bào Thanh Hóa tại Hủa Phăn (Lào)

Tại buổi gặp gỡ thân mật với bà con kiều bào Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị: bà con Thanh Hóa đang học tập, sinh sống, làm việc tại tỉnh bạn phải trở thành những cầu nối hữu nghị, những “đại sứ văn hóa” góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gặp mặt bà con kiều bào Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Sáng 3/4, trong chuyến công tác thăm, chúc tết Bunpimay (Lào), đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt thân mật bà con kiều bào Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lọng Khăm Phon My Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các ngành và đông đảo đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gửi tới bà con kiều bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, công tác, học tập tại tỉnh Hủa Phăn những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thông tin về những thành tựu, kết quả của quê hương trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của bà con kiều bào Thanh Hóa tại nước ngoài nói chung, bà con đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng nhận thấy: trong những năm qua, cộng đồng người Thanh Hóa tại Lào nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hòa nhập vào đời sống xã hội nước bạn; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang nét đẹp của văn hoá Việt, con người xứ Thanh đến cộng đồng nước bạn. Cùng với đó, các cô bác, anh chị kiều bào cũng đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Các đại biểu và bà con kiều bào Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các cô bác, anh chị, bà con kiều bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, công tác, học tập tại tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng: cộng đồng kiều bào Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ, động viên nhau cùng thực hiện tốt pháp luật của nước sở tại; tích cực học tập, lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa; trở thành những cầu nối hữu nghị, những “đại sứ văn hóa” góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các đại biểu tặng quà động viên bà con kiều bào Thanh Hóa tại Hủa Phăn.

Ông Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Quản lý Hội người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt bà con Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đại diện Ban quản lý Hội người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự quan tâm cũng như những tình cảm nồng ấm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho bà con xa quê; đồng thời khẳng định: cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn sẽ luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, cố gắng, phấn đấu sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người Thanh Hóa đến bạn bè quốc tế.

Hữu Đại – Xuân Trường