Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 6/4

Chiều nay (3/4), Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này. Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; thông qua các kế hoạch 5 năm về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước làm định hướng phát triển cho giai đoạn tới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành kỹ lưỡng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất và cũng là cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; đã bầu được 500 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ được số đại biểu HĐND các cấp.

"Còn hơn 2 ngày nữa, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Đây là dấu mốc mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và cũng là kỳ họp mang tính định hướng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, đặt nền móng cho tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước...", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết.

Báo cáo những nội dung cụ thể về dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4, chính thức khai mạc vào sáng ngày 6/4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4 tại Nhà Quốc hội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1: Từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; đợt 2: Từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 và dự phòng ngày 24/4 và 25/4).

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tổ chức thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp; trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào đợt 2 của kỳ họp.

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến về các nội dung kỳ họp. Văn phòng Quốc hội tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, tích cực triển khai, rà soát, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ kỳ họp.

Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp

Tại cuộc họp này, Quốc hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Về công tác lập pháp tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng với đó, các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác được Quốc hội xem xét, quyết định là: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Việc Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong 5 năm tới với các định hướng lớn và giải pháp đồng bộ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Quốc hội và Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền tảng tài chính vững chắc; xác định nguồn lực tổng thể, phân bổ nguồn vốn hợp lý cho các ngành, lĩnh vực theo mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. Điều này không chỉ giúp thực hiện thành công các mục tiêu về kinh tế - xã hội mà còn thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tại họp báo, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đối với các chức danh như Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền. Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp thứ nhất.

“Việc kiện toàn này nhằm hoàn thành đầy đủ bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2031”, bà Tạ Thị Yên nêu rõ.

Trả lời báo chí về số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được bầu/phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, bà Tạ Thị Yên khẳng định, việc xác định số lượng các chức danh này đã được hiện trên cơ sở bám sát thực tiễn về tổ chức bộ máy và khối lượng công việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, định hướng của Trung ương. Phương án cụ thể về số lượng các chức danh này đã được các cấp có thẩm quyền xem xét trong tổng thể đề án về tổ chức bộ máy và phương án nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất. Quốc hội sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, tính chất công việc trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để quyết định số lượng cho phù hợp. Tinh thần chung là đảm bảo bộ máy vừa ổn định, vừa có sự kế thừa, sự điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

“Tại thời điểm này tôi chưa thể cung cấp con số cụ thể nhưng có thể khẳng định việc kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định một cách thận trọng, toàn diện, đúng thẩm quyền để bộ máy vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới”, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

