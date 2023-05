Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc, tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát

Chiều 25-4, tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thăm, làm việc, tặng quà cho các Đồn Biên phòng: Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Tén Tằn, Trung Lý và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát.

Tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị Quân đội tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Đại tướng Lương Cường và các đại biểu làm việc, tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Đại tướng Lương Cường và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo Quân khu 4 dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng tham dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan Tổng Cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; lãnh đạo chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Mường Lát có 5 đồn biên phòng đóng quân, gồm: Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu và Cửa khẩu Tén Tằn, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 105 km đường biên giới, tiếp giáp 2 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay thuộc tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; với 47 cột mốc, 1 cửa khẩu quốc gia và 2 lối mở, đảm bảo an ninh - trật tự 7 xã biên giới và 1 xã nội địa.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị, địa bàn, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động qua lại đường mòn, lối mở và cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn khu vực biên giới.

Cùng với làm tốt công tác an ninh - trật tự trên địa bàn đóng quân, các đơn vị đã thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo không để các đối tượng lợi dụng hoạt động nhập cảnh trái phép vào nội địa; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức giao ban định kỳ với các lực lượng chức năng của bạn, tổ chức tuần tra song phương trao đổi tình hình thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, tết.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Lương Cường đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Lương Cường yêu cầu chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới Mường Lát cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý và tham mưu giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hữu nghị, hội nhập và phát triển.

Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; xây dựng mối quan hệ đoàn kết tốt với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm kỷ luật và pháp luật để giải quyết kịp thời. Thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” (Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và ổn định đời sống Nhân dân.

Đại tướng Lương Cường tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Tại buổi thăm, làm việc, Đại tướng Lương Cường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao quà cho các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện Mường Lát.

Minh Hiếu