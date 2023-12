Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11 và 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 12/12, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11 và 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu báo cáo tóm tắt nội dung này.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11 và 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, đối với nhóm kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, khoáng sản, môi trường, cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa, bổ sung các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất chuyên trồng lúa nước đã được phân bổ tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022. Theo đó, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sau điều chỉnh, bổ sung của TP Thanh Hoá là 3.789,66 ha, tăng 200 ha.

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị tỉnh xem xét có quy định chặt chẽ về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá và trình tự tiến hành 2 cuộc đấu giá, được quy định tại Điều 40 của Luật Đấu giá tài sản và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị

Về kiến nghị này, ngày 19/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; theo đó, đã quy định cụ thể hình thức đấu giá, phương thức đấu giá tuân thủ theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và trình tự tiến hành cuộc đấu giá thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư liên tịch số14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 14/4/2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp về quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tư pháp (cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót (nếu có) trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhóm kiến nghị về khoáng sản và môi trường, trả lời cử tri xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân sống ven núi Thiều và núi Cầu có nguy cơ sạt lở rất cao. Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 9334/UBND-NN về việc xử lý các điểm sạt lở đất tại khu vực núi Thiều, thôn Thiều Xá 2, núi Eo Mễu, thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc và yêu cầu UBND huyện Hậu Lộc, khẩn trương xây dựng “Phương án xử lý chống sạt lở đất khu vực núi Thiều, thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc” trình cấp có thẩm phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định. UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hậu Lộc khẩn trương thực hiện nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự phiên khai mạc kỳ họp.

Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị, cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân sinh sống trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị du lịch biển Tiên Trang đã được phê duyệt 20 năm nhưng tiến độ thực hiện dự án rất chậm, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà để ở, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất... của Nhân dân.

UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc giao ký cam kết tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án do Công ty TNHH Soto làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương, UBND huyện đã tổ chức 2 cuộc họp với Công ty TNHH Soto và đơn vị liên quan, để ký cam kết tiến độ thực hiện công tác GPMB. UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Soto phối hợp cung cấp các hồ sơ liên quan, làm cơ sở để GPMB và triển khai dự án đảm bảo tiến độ và tránh dư luận xấu trong Nhân dân về dự án chậm triển khai, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Đối với nhóm kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng, cử tri các huyện Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (chủ đầu tư) khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đường giao thông đoạn để đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư thuộc Dự án khu tái định cư Nam Hồ Tùng Mậu đã giao đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở. Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp sớm đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng.

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp rà soát khó khăn,vướng mắc, kiểm tra thực tế và chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án theo quy định.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng, theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghiệp Thạch Quảng được phê duyệt diện tích đất dự kiến đến năm 2030 là 5,64 ha và sau năm 2030 là 120 ha. Tuy nhiên, vị trí Khu công nghiệp Thạch Quảng ở địa bàn đặc biệt khó khăn, xa trung tâm đô thị lớn, khó thu hút lao động và đặc biệt khó thu hút nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước... đề nghị đầu tư các công trình cầu, đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của các địa phương, đề nghị UBND các huyện, thị xã rà soát, lựa chọn những công trình thực sự cấp bách để chủ động cân đối ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Căn cứ kết quả thu ngân sách hằng năm và khả năng cân đối với các nhiệm vụ chi, UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn. Trong khi các tuyến đường, các công trình cầu chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị các địa phương tăng cường công tác duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông đã được giao để đảm bảo giao thông cho Nhân dân đi lại được thuận lợi và an toàn.

Đối với nhóm kiến nghị về cơ chế, chính sách của cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh có cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 28/9/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thanh Hóa cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, do vậy, đề nghị UBND huyện Quảng Xương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh đã được ban hành đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện quản lý để các đơn vị nắm bắt, tiếp cận các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, hàng năm lập danh sách doanh nghiệp có đề xuất, nhu cầu hỗ trợ gửi các sở, ngành liên quan để tổng hợp, xem xét, lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đaị biểu tham dự kỳ họp

Về nhóm kiến nghị lĩnh vực văn hóa - xã hội, cử tri huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư cho Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống. Ngày 3/8/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 11184/UBND-KTTC giao Sở Y tế rà soát tổng hợp nhu cầu trang thiết bị y tế chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của các bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo phân tuyến báo cáo cơ có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí theo quy định. Do đó, sau khi có văn bản tham mưu của Sở Y tế và Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư cho Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống theo quy định.

Về lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng, đối ngoại, an toàn giao thông và các vấn đề khác; cử tri xã Đông Quang, Đông Văn, huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh cho lắp đặt biển báo tại các nút giao nhau với đường liên xã trên đường vành đai phía Tây (đặc biệt là 2 nút giao ngã tư Đông Quang và ngã tư Đông Văn). Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương lắp đặt bổ sung đèn chớp vàng đã bị mất và bổ sung biển chỉ dẫn tại nút giao, hoàn thành trong tháng 9/2023; đồng thời, rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo trên toàn tuyến, bổ sung các biển còn thiếu, sơn bổ sung các vạch sơn bị mòn, mờ... để đảm bảo an toàn giao thông.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, tổng số có 159 kiến nghị của cử tri; số kiến nghị đã thực hiện xong 75 kiến nghị; số kiến nghị đang thực hiện 68 kiến nghị; số kiến nghị chưa thực hiện 16 kiến nghị.

Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; tổng số kiến nghị của cử tri là 128 kiến nghị; số kiến nghị đã thực hiện xong 58 kiến nghị; số kiến nghị đang thực hiện 53 kiến nghị; số kiến nghị chưa thực hiện 17 kiến nghị.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp thứ 7, 11, 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp./.