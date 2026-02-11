Thói quen uống trà, cà phê hằng ngày có thể giúp làm chậm nguy cơ sa sút trí tuệ

Với nhiều người, tách cà phê hay trà mỗi sáng không chỉ mang lại cảm giác thư giãn quen thuộc mà còn khởi đầu cho một ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu mới cho thấy thói quen tưởng chừng giản dị này có thể mang lại lợi ích lớn hơn, khi góp phần bảo vệ não bộ và làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ – căn bệnh phổ biến ở tuổi già.

Các dữ liệu nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê 2-3 tách mỗi ngày góp phần bảo vệ não bộ và làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ – căn bệnh phổ biến ở tuổi già. Ảnh: Wion.

Theo dõi các xu hướng sức khỏe trong thời gian dài, các nhà khoa học nhận thấy những người thường xuyên uống trà hoặc cà phê có xu hướng duy trì trí nhớ và khả năng tư duy lâu hơn so với những người không sử dụng các loại đồ uống này. Ban đầu, mối liên hệ được cho là ngẫu nhiên, song phân tích sâu hơn cho thấy đây là một xu hướng nhất quán.

Báo cáo công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) cho biết, những người uống khoảng hai đến ba tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn. Kết luận được đưa ra sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 130.000 người trên 40 tuổi. Nghiên cứu cũng ghi nhận, nhóm uống cà phê có chứa caffeine có mức suy giảm nhận thức thấp hơn so với nhóm dùng cà phê khử caffeine, đồng thời đạt kết quả tốt hơn trong một số bài kiểm tra chức năng não.

Các chuyên gia cho rằng, lợi ích này đến từ các hợp chất hoạt tính sinh học có trong trà và cà phê. Caffeine giúp tăng sự tỉnh táo, trong khi các chất chống oxy hóa và polyphenol có khả năng giảm viêm, bảo vệ tế bào não và hỗ trợ các mạng lưới thần kinh liên quan đến trí nhớ, học tập và sự tập trung.

Một tách cà phê và một ly cappuccino tại một cửa hàng Juan Valdez ở Bogota, Colombia. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo việc tiêu thụ cần ở mức vừa phải. Uống quá nhiều caffeine có thể gây rối loạn giấc ngủ – một yếu tố then chốt đối với sức khỏe não bộ. Đồng thời, trà và cà phê không thể thay thế các biện pháp chăm sóc y tế, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong lối sống lành mạnh.

Sa sút trí tuệ chịu tác động của nhiều yếu tố như di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động, giáo dục, giấc ngủ và sự kết nối xã hội. Trong bức tranh tổng thể đó, trà và cà phê được xem là những yếu tố bổ trợ nhỏ nhưng ổn định. Thông điệp từ nghiên cứu mang tính trấn an hơn là đột phá: tách đồ uống quen thuộc mỗi ngày không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ một cách âm thầm và bền bỉ.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion