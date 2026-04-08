Thọ Xuân tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xác định tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xã Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, phòng chức năng chú trọng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân tiếp công dân định kỳ.

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ tuần 8, ngày 26/2 của Chủ tịch UBND xã, tại phòng tiếp công dân của xã, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân Lê Ngọc Quân đã tiếp 2 công dân gồm ông Trịnh Văn Thủy và ông Trần Ngọc Quý ở thôn Liên Phô. Tham gia buổi tiếp công dân có lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã; chuyên viên Phòng Kinh tế. Về nội dung kiến nghị 2 công dân đều phản ánh: cơ sở sản xuất gạch block của hộ ông Nguyễn Văn Tùng ở thôn Liên Phô gây tiếng ồn quá lớn làm ảnh đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ xung quanh. Mặc dù UBND xã Thọ Xuân đã kiểm tra và có thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với hộ ông Nguyễn Văn Tùng, nhưng đến nay cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, đề nghị UBND xã có biện pháp giải quyết triệt để.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Quân giao Phòng Kinh tế tham mưu văn bản đề nghị Trung tâm Quan trắc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường, tiếng ồn đối với cơ sở sản xuất gạch block của hộ ông Nguyễn Văn Tùng. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế phối hợp với các thành phần có liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất gạch block của hộ ông Nguyễn Văn Tùng, trên cơ sở kiểm tra tham mưu cho UBND xã các biện pháp xử lý theo quy định đến khi có kết quả đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Định kỳ hàng tháng, hàng tuần Đảng ủy, UBND xã Thọ Xuân giao cho phòng, ban chức năng tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch của Bí thư Đảng ủy xã 2 ngày/tháng; Chủ tịch UBND xã vào ngày thứ 5 hàng tuần và tiếp dân thường xuyên của cán bộ bảo đảm theo quy định của pháp luật. Thông qua việc tiếp công dân đã giải thích, giải đáp chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, được chỉ đạo hướng dẫn giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở và tập trung giải quyết dứt điểm một số đơn thư kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc trong Nhân dân.

Quý 1/2026, bộ phận tiếp công dân của xã đã tiếp 38 lần với 80 lượt người. Trong đó, tiếp thường xuyên là 36 lần với 72 người; tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND xã là 2 lần với 8 người. Nội dung phản ánh của công dân về các vấn đề liên quan đến đất đai như tranh chấp, cấp giấy, xây dựng trái phép, lấn chiếm và một số nội dung về môi trường.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, UBND xã Thọ Xuân đã tiếp nhận 28 đơn, trong đó tỉnh chuyển về 4 đơn; tiếp nhận ở bộ phận tiếp công dân và qua lãnh đạo chuyển 24 đơn, chủ yếu về lĩnh vực đất đai. Đã giải quyết 23 đơn, 5 đơn đang giải quyết.

Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Quân nhấn mạnh: “Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại xã Thọ Xuân đang từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Phượng